Dvakrat premislite, če se odpravljate v tujino, podatki niso dobri

Priljubljen grški otok: maske obvezne na vseh javnih krajih



Največ okužb v enem dnevu od maja

REUTERS V Avstriji število raste.. FOTO: Lisi Niesner/reuters Reuters

Avstrija s trimestno številko

Karantena iz 14 na 10 dni

Kužnost pri že pozitivnih osebah brez simptomov namreč po zadnjih ugotovitvah traja največ deset dni, inkubacijska doba pa v povprečju med pet in šest dni, največ 10,6 dneva, je avstrijsko ministrstvo za zdravje odločitev v četrtek utemeljilo za avstrijsko tiskovno agencijo. V Avstriji stike okuženega tudi obvezno dvakrat testirajo - najprej takoj po identifikaciji, nato pa še šest dni po zadnjem stiku z okuženim.

Nizozemska: testi na letališču, v gostinske lokale le z rezervacijo



Preberite še:

Priljubljeni španski balearski otoki, med drugim Ibiza in Mallorca, beležijo znatno povečanje okužb s covid-19. Kot piše en izmed tamkajšnjih časopisov, Ultmahora.es, vsak okuženi na Balearih, prenese virus na 1,26 oseb. Spomnimo, v času razglašene epidemije pri nas, smo čakali, da ta številka, t.i. RT pade pod 1. Samo v četrtek so na otočju po testiranju prepoznali 111 novo okuženih. Balearski otoki so priljubljena destinacija Britancev, ki so v juliju množično potovali tja. Zdaj jih ob vrnitvi čaka doma 14-dnevna karantena.Slovenija je v četrtek pozno zvečer Baleare z varnega zelenega uvrstila na rumeni seznam Z novimi ukrepi so v življenje in turizem posegle grške oblasti, ki so na enem najbolj priljubljenih grških turističnih otokov Poros znova uvedle stroge ukrepe. Po potrditvi 12 okužb na Porosu so na otoku znova uvedli obvezno nošenje zaščitnih mask na odprtih in v zaprtih javnih krajih, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V restavracijah in lokalih ter klubih lahko za mizo sedijo največ štirje ljudje, vsi ti obrati pa so lahko odprti do 23. ure. Naenkrat se lahko zbere največ devet ljudi, tudi doma. Ukrepi veljajo do najmanj 17. avgusta.Oblasti v Atenah se bojijo za lokalno prebivalstvo, predvsem starejše prebivalce na otokih, kjer so zdravstveni sistemi ranljivi. Skrbi jih tudi turistična sezona. Otok Poros, do katerega pot iz Aten s trajektom traja dve uri, je priljubljena turistična destinacija za prebivalce prestolnice, kot tudi za tuje turiste za enodnevne izlete.Tudi v Nemčiji situacija ni najboljša. V četrtek so okužbo potrdili pri 1147 ljudeh, kar je največ od začetka maja. Zdravstveni minister Jens Spahn zagotavlja, da lahko tolikšno število njihov zdravstveni sistem normalno obravnava.Na vrhuncu epidemije v začetku aprila so sicer beležili po več kot 6000 okužb dnevno.V Avstriji so v zadnjem dnevu znova zabeležili trimestno število novih okužb z novim koronavirusom - potrdili so jih 141,Največ okužb v zadnjem dnevu so potrdili v zvezni deželi Dunaj, in sicer kar 84. Z 19 primeri ji sledi Zgornja Avstrija, v Salzburgu so zabeležili 11 primerov, v Spodnji Avstriji pa 10. Iz drugih zveznih dežel poročajo o le nekaj primerih, na Koroškem so jih denimo potrdili tri. So pa v Avstriji skrajšali obdobje karantene tako za okužene kot njihove stike. Ta po novem traja deset in ne več 14 dni kot doslej.Tudi na Nizozemskem, kjer so sprva z ukrepi obvladali situacijo, se zdaj število primerov veča. Zato se je vlada odločila za dodatne ukrepe, hkrati pa naložila lokalnim oblastem, da lahko tudi slednje ukrepajo po svoje. Vse, da bi zajezili širjenje covid-19.Med drugim je tamkajšnja vlada dala navodilo, da se vsa izobraževanja vodijo na daljavo. V manjših skupinah so lahko le informativne narave. Športne aktivnosti za študente morajo biti bolj izjema kot praviilo, zaključiti pa se morajo do 22. ure. Restavracije, kavarne, bari lahko sprejemajo goste le preko rezervacij, vsakega gosta pa morajo zdravstveno preveriti. Ne glede na velikost lokala. Poleg tega morajo gostje pustiti svoje osebne podatke. Na letelišču v Amsterdamu bodo testirali vse, ki prihajajo na Nizozemsko iz države visokega tveganja.Še posebej poudarja vlada na Nizozemskem, da naj se ljudje ne družijo doma. Naj ni toliko obiskovalcev, da ne bi mogli držati 1,5 metra razdalje. Ne objemajte se in ne sedite drug zraven drugega na kavču. V zadnjem tednu so tam zabeležili 2588 novih primerov, kar je 1259 več kot en teden prej.