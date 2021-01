Dvakrat je streslo, prvi potres z magnitudo 7,1

V razmaku nekaj minut sta v soboto zvečer po tamkajšnjem času ozemlje Čila stresla dva močna potresa, najprej na Antarktiki, nato pa blizu prestolnice Santiago.



Čilsko notranje ministrstvo je sporočilo, da je bil epicenter prvega potresa z magnitudo 7,1 216 kilometrov severovzhodno od čilske znanstvene postaje O'Higgins, zato so zaradi nevarnosti cunamija pozvali k evakuaciji obalnih območij Antarktike. Da naj zapustijo obalna območja, so obvestili tudi prebivalce po vsej državi, a so kasneje sporočili, da se je opozorilo nanašalo samo na Antarktiko.



Približno pol ure kasneje pa je potres z magnitudo 5,6 stresel območje na meji med Čilom in Argentino, približno 30 kilometrov vzhodno od Santiaga.

