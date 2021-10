Dvakrat cepljen in negativen prišel v bolnišnico, po petih dneh pa umrl zaradi covida

Na Hrvaškem javnost razburja primer 76-letnega Slobodana z Reke, ki je bil v tamkajšnjo bolnišnico sprejet 19. avgusta zaradi pregleda zamašenih arterij in operacije. Čeprav je bil z obema odmerkoma cepiva Pfizer cepljen maja, so mu pred prihodom v bolnišnico naredili PCR-test. Do rezultatov testa je počakal v sobi za izolacijo. Potem ko je bil rezultat negativen, so ga premestili na oddelek v sobo še z dvema bolnikoma, ki so ju prav tako testirali, piše Jutarnji list.

Po petih dneh so Slobodana ponovno testirali, ker je bil sprejet na drugi oddelek zaradi operacije. Takrat so ugotovili, da je pozitiven kot tudi oba pacienta iz njegove sobe. Namesto na operacijski mizi zaradi arterij je končal na covidnem oddelku. Devet dni pozneje se mu je zdravstveno stanje zakompliciralo. Končal je na respiratorju, pljuča pa je imel povsem uničena. Umrl je 4. septembra, brez možnosti, da bi se poslovil od svojih najbližjih. »Bila sem šokirana, ko mi je v telefonskem pogovoru rekel, da nekatere sestre na oddelku, kjer je ležal, niso cepljene. Ko sem o tem vprašala šefa oddelka, mi tega ni ne potrdil ne zanikal,« je povedala užaloščena soproga Jadranka, ki pravi, da bi moralo biti cepljenje proti covidu 19 vso medicinske osebje, predvsem pa tistih, ki delajo s težkimi bolniki.

V UKC Reka so povedali, da na kliniki za nevrologijo, kjer se je Slobodan domnevno okužil, delajo tri sestre, ki niso cepljene, niti covida niso prebolele, a da se redno testirajo. Predvidevajo, da je okužbo v sobo prinesel eden od bolnikov, ki je bil na prvem PCR-testu lažno negativen in brez simptomov. Pred vstopom v bolnišnico so bili vsi testirani in so v samoizolaciji čakali do rezultatov.