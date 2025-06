Slovenca obtičala v Izraelu, takole so ju Slovaki spravili domov na varno (VIDEO)

V luči zaostrenega konflikta med Izraelom in Iranom so številne države začele evakuirati svoje državljane iz Izraela. Med njimi je bila tudi Slovaška, ki je v ponedeljek v Bratislavo pripeljala letalo s 73 evakuiranci, med katerimi sta bila tudi dva slovenska državljana, piše Times of Israel.

Slovaški zunanji minister Juraj Blanar je pojasnil, da so poleg Slovakov v domovino prepeljali tudi državljane Poljske, Češke, Avstrije, Estonije, Španije in Malezije. Drugo slovaško letalo je dan kasneje pripeljalo še 42 ljudi različnih narodnosti iz Cipra.

Evakuacije so izvedle tudi Češka, Madžarska in Poljska, ki za svoje državljane organizira prevoze prek Jordanije in Egipta. Tajvan je že v nedeljo z avtobusom evakuiral 14 svojih državljanov, Nemčija pa za zdaj svetuje, naj njeni državljani ostanejo na mestu.

Evakuacije iz Izraela in Irana spodbujajo ali izvajajo tudi Rusija, Kitajska, Tajska in Indija.

Večina evakuacij poteka prek kopenskih meja v Egipt in Jordanijo, od koder je nato mogoče leteti naprej, nekateri ruski državljani so odšli tudi prek Azerbajdžana.

Tako Izrael kot Iran sta po začetku izraelskih napadov zaprla zračni prostor, medtem ko mejni prehodi na kopnem ostajajo odprti.

Število žrtev narašča. Izraelski napadi so v Iranu zahtevali več kot 220 življenj, Iran pa je z raketami ubil 24 ljudi v Izraelu, poročajo tuje agencije.