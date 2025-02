Dunaj širi svojo ledeno pokrajino – 10.000 kvadratnih metrov za drsalne užitke

V treh desetletjih je dunajsko drsališče na trgu pred dunajsko mestno hišo iz skromnega hokejskega igrišča preraslo v pravo ledeno pokrajino, ki je privabila že več kot 13,5 milijona obiskovalcev. Letos Dunaj z razširitvijo površin na več kot 10.000 kvadratnih metrov gradi tretje največje drsališče v Evropi.

Njegova prenova je zasnovana z mislijo na dostopnost za vse, ne glede na predznanje ali finančne zmožnosti. Prav zato ostajajo cene kljub inovacijam nespremenjene, mesto pa vrtcem in šolam omogoča brezplačno drsanje vsak dan do 16. ure. Drsališče se že od leta 2019 ponaša z dvema etažama, ki ju povezuje 150-metrska ledena rampa.

Letošnja novost pa je posebej izdelano stopnišče, ki omogoča, da lahko obiskovalci v zgornje nadstropje dostopajo tudi brez drsalk. Poleg pestre gastronomske ponudbe lahko tako uživajo tudi v edinstvenem panoramskem razgledu.

Zgornja etaža, v kateri je tudi gastronomska ponudba. Foto: Mesto Dunaj

Dunaj v Ledene sanje vloži več kot 30 milijonov evrov na leto, kar vključuje izdatke za gradnjo, obratovanje, tehnično infrastrukturo, osebje in gostinsko ponudbo. Objekt namreč na leto privabi več sto tisoč obiskovalcev, hkrati pa zagotavlja več kot 600 delovnih mest.

Odprto bo vse do 2. marca.

Ledene sanje so tudi z ekološkega vidika zgled odgovornega upravljanja, kar potrjuje certifikat ÖkoEvent Plus. Z uvedbo toplotnih ciklov in energetsko učinkovitih tehnologij so v minulih letih zmanjšali porabo energije za približno 20 odstotkov, kar 75 odstotkov gastronomske ponudbe pa je ekološke pridelave.