Duhovnik dvignil dečka, da je poljubil škofa, ki je umrl za covidom 19 (VIDEO)

Svetovna javnost se zgraža nad grškim pravoslavnim duhovnikom, ki je med obredom dvignil dečka, da je poljubil krsto, v kateri je ležal škof, ki je umrl za posledicami covida 19. Da je vse skupaj še bolj šokantno, so njegovo krsto v cerkev prinesli moški, ki so bili v celoti oblečeni v zaščitna oblačila.



Posnetek pogreba in obreda, ki je potekal v mestu Lagadas blizu Soluna, se je po spletu razširil z neverjetno hitrostjo. Objavljen je bil v različnih medijih in je bil nasploh deležen številnih kritik, saj v Grčiji veljajo strogi ukrepi za zajezitev širjenja virusa. Duhovnik snel masko, deček ne

Deček in duhovnik sta nosila zaščitno masko, a je duhovnik kasneje svojo odstranil in poljubil krsto. Ko je dečka dvignil, da bi poljubil krsto, je deček obdržal masko na obrazu. Nekateri mediji so celo poročali, da je bila krsta odprta in da sta oba poljubila škofa, a s posnetka to ni razvidno.



Duhovnik, na katerega se je usul plaz kritik, je eden izmed tistih, ki vztraja pri bogoslužnih obredih kljub prepovedi, saj je prepričan, da se virus ne more širiti. Grška javnost od oblasti zahteva sankcije proti duhovniku, kaj ga bo doletelo, pa ni znano, še poroča Daily Mail.



Umrli škof naj bi se okužil konec oktobra, ko je sodeloval pri slovesnosti ob prazniku v Solunu.