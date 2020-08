Ducat morskih orjakov zatavalo v naše morje

»Morski pes ubil plavalca, v morju umrl deskar,« to sta pogosta naslova v medijih po svetu. A v novejši zgodovini sta se le malokrat nanašala na Jadransko morje. Precej usodnih napadov morskih psov je v Republiki Južni Afriki, Avstraliji, ZDA, na Jadranu so zadnjega zabeležili avgusta 1974, ko je v bližini Omiša napadel 21-letnega Nemca, ta je na obali izkrvavel in umrl.V Jadranskem morju, pa naj gre za obalo Italije, Slovenije, Hrvaške, Črne gore ali Albanije, živi 28 vrst morskih psov. Kot nam je povedal profesor na splitski univerzi na oddelku za morske študije Alen Soldo, razmere na Jadranu in v celotnem Sredozemlju niso ...