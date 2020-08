Dubrovnik bi sprejel vsakogar

Prej so jih podili, zdaj jih vabijo

Tako hudo je bilo nazadnje med osamosvojitveno vojno.

Hrvaška turistična sezona le ne bo tako porazna, kot so sprva pričakovali, in čeprav je naša južna soseda letošnje poletje glede na epidemiološke razmere precej oblegana, ocene obiska še zdaleč ne veljajo za Dubrovnik, ki še kar naprej sameva in obupuje. Prazen Stradun je ena od večjih ran, ki jo je državi prizadejal novi koronavirus, lokalne oblasti pa si želijo mrzlično pritegniti turiste vsaj v zadnjih tednih poletja.A za to bodo potrebne korenite spremembe, denimo vrnitev potniških ladij z več kot 200 potniki, ki so jim zavoljo omejevanja okužb omejili, pravzaprav prepovedali sidranje. Župan Dubrovnikaje nacionalni štab civilne zaščite na Hrvaškem tako že zaprosil za spremembo uredbe, poroča Slobodna Dalmacija, po zadnjih podatkih naj bi že premlevali o možnih scenarijih in bili zelo blizu uresničitve. Preplah je sprožila družba MSC, ki ima sedež v Ženevi in velja za četrtega največjega križarskega ladjarja na svetu, v njeni letošnji ponudbi destinacij pa vidno manjka prav dalmatinski biser. Spomnimo, do izbruha covida-19 se je Dubrovnik moral otresati turistov in omejiti obisk, v nos pa so jim šli predvsem turisti z ladij za križarjenje, saj so se izkazali za slabe potrošnike, ki namesto prihodka v mesto vnašajo le dodatno gnečo.A v sili hudič še muhe žre, zato bi bili dubrovniški turistični in gostinski delavci letos veseli prav vsakega gosta, pa čeprav skopuha s križarke. Tako hudo ni bilo vse od osamosvojitvene vojne od devetdesetih, se držijo za glavo, zadnja leta pa jih je razvadil tako izreden naval turistov, da so lahko obisk omejevali tudi z nesramno visokimi cenami in na zgodovinskih ulicah ter v elitnih nastanitvah gostili le tiste z najbolj polnimi žepi. Spomnimo, zadnja leta so turiste v Dubrovnik vozili predvsem ladje in letala, v letošnji klavrni sezoni pa je tako rekoč edina izbira cestni promet. Z avtomobilom pa je do Dubrovnika mnogim predaleč ...