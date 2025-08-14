Državljani besni do konca: država za 300-kilogramskega zapornika porabi 55.000 evrov mesečno

Pomanjkanje zdravnikov in dolge čakalne vrste za preglede so težave, ki pestijo tudi številne Avstrijce. Zdaj pa je veliko javno ogorčenje povzročil zapornik, ki za svojo oskrbo porablja ogromne vsote javnega denarja. Zapornik (29), ki tehta skoraj 300 kilogramov, ima mesečne stroške v višini kar 55 tisoč evrov.

Stroški oskrbe približno 1800 evrov na dan

Ker okvir postelje v največjem avstrijskem zaporu ne more prenesti njegove teže, so osumljenca, ki čaka na sojenje zaradi suma trgovine z drogami, pred kratkim po sodnem nalogu premestili v drug zapor. Tam so mu dodelili posebej varjeno, ojačano posteljo. Poleg tega zanj 24 ur na dan skrbijo medicinske sestre zunanjega podjetja. Stroški njegove oskrbe znašajo približno 1800 evrov na dan. Za primerjavo povprečen avstrijski zapornik ima dnevne stroške okoli 180 evrov na dan. Mnogi zaporniški pazniki se sprašujejo, zakaj 300-kilogramskega »posebnega pacienta« ne namestijo v dom za ostarele. To bi bilo verjetno precej ceneje, še posebej glede na to, da moški, tudi če bi bil obsojen, verjetno ni zdravstveno sposoben prestajati zaporne kazni.

Primer je sprožil tudi odzive politikov

Tiskovni predstavnik avstrijske svobodnjaške stranke FPÖ Christian Lausch je ostro kritiziral zapravljanje davkoplačevalskega denarja. »Preprosto noro – medtem ko se varčuje pri zdravju občanov, ki plačujejo davke,« je povedal za Kronen Zeitung.