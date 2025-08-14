V AVSTRIJI

Državljani besni do konca: država za 300-kilogramskega zapornika porabi 55.000 evrov mesečno

Stroški njegove oskrbe znašajo približno 1800 evrov na dan.
Fotografija: Stroški oskrbe obilnega zapornika znašajo približno 1800 evrov na dan. FOTO: Delo Ai
Odpri galerijo
Stroški oskrbe obilnega zapornika znašajo približno 1800 evrov na dan. FOTO: Delo Ai

M. U.
14.08.2025 ob 19:15
M. U.
14.08.2025 ob 19:15

Poslušajte

Čas branja: 1:51 min.

Pomanjkanje zdravnikov in dolge čakalne vrste za preglede so težave, ki pestijo tudi številne Avstrijce. Zdaj pa je veliko javno ogorčenje povzročil zapornik, ki za svojo oskrbo porablja ogromne vsote javnega denarja.  Zapornik (29), ki tehta skoraj 300 kilogramov, ima mesečne stroške v višini kar 55 tisoč evrov.

Stroški oskrbe približno 1800 evrov na dan

Ker okvir postelje v največjem avstrijskem zaporu ne more prenesti njegove teže, so osumljenca, ki čaka na sojenje zaradi suma trgovine z drogami, pred kratkim po sodnem nalogu premestili v drug zapor. Tam so mu dodelili posebej varjeno, ojačano posteljo. Poleg tega zanj 24 ur na dan skrbijo medicinske sestre zunanjega podjetja. Stroški njegove oskrbe znašajo približno 1800 evrov na dan. Za primerjavo povprečen avstrijski zapornik ima dnevne stroške okoli 180 evrov na dan. Mnogi zaporniški pazniki  se sprašujejo, zakaj 300-kilogramskega »posebnega pacienta« ne namestijo v dom za ostarele. To bi bilo verjetno precej ceneje, še posebej glede na to, da moški, tudi če bi bil obsojen, verjetno ni zdravstveno sposoben prestajati zaporne kazni.

Primer je sprožil tudi odzive politikov

Tiskovni predstavnik avstrijske svobodnjaške stranke FPÖ Christian Lausch je ostro kritiziral zapravljanje davkoplačevalskega denarja. »Preprosto noro – medtem ko se varčuje pri zdravju občanov, ki plačujejo davke,« je povedal za Kronen Zeitung.

 

 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

zapor Avstrija denar stroški zapornik

Priporočamo

Nesrečni padec in usodna poškodba glave vzela življenje Draganu Zemljiču
Poslanec, ki ima veliko povedati o Romih, objavil tak posnetek: »Ne vem, zakaj si rinil v parlament« (VIDEO)
Rusko vladno letalo je pristalo na Aljaski. Trump: Obstaja 25-odstotna možnost, da bo srečanje propadlo
Teorije zarote o »cepljeni« krvi spet na pohodu, to pravijo strokovnjaki

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Nesrečni padec in usodna poškodba glave vzela življenje Draganu Zemljiču
Poslanec, ki ima veliko povedati o Romih, objavil tak posnetek: »Ne vem, zakaj si rinil v parlament« (VIDEO)
Rusko vladno letalo je pristalo na Aljaski. Trump: Obstaja 25-odstotna možnost, da bo srečanje propadlo
Teorije zarote o »cepljeni« krvi spet na pohodu, to pravijo strokovnjaki

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.