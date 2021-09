Država, v kateri covid ni več bolezen, ki ogroža družbo

Na Danskem danes odpravljajo še zadnje omejitve, ki so jih oblasti uvedle za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Popolno sproščanje ukrepov je omogočila visoka stopnja precepljenosti v državi. Covid 19 na Danskem ni več označen kot bolezen, ki ogroža družbo. Od danes tudi za vstop v nočne klube ni več potrebno potrdilo o prebolelosti, cepljenju ali negativnem testu, potem ko so ta pogoj že v začetku meseca odpravili za vstop v druge javne prostore. Danske oblasti so sicer ukrepe za omejitev širjenja novega koronavirusa, med drugim obveznost nošenja mask, postopoma ukinjale v zadnjih nekaj mesecih.



Vrnitev v normalo bodo na Danskem med drugim številni praznovali v soboto na koncertu v Københavnu, kjer se bo prvič po začetku epidemije v Evropi zbralo 50.000 ljudi. Že v začetku meseca so v državi ob sproščanju ukrepov organizirali prvi festival na prostem po začetku epidemije, ki so ga poimenovali Nazaj v življenje. Na njem se je zbralo 15.000 ljudi. Za potnike obvezen PCT

Kljub odpravi ukrepov pa za tiste, ki prihajajo iz tujine, nekatere omejitve še vedno ostajajo. Potniki, ki vstopajo na Dansko, morajo še vedno predložiti potrdilo o cepljenju, prebolelem covidu ali negativen test na okužbo, na letališčih pa so obvezne maske.



Na Danskem je proti covidu19 po podatkih ECDC v celoti cepljenih 87 odstotkov odraslih. V državi trenutno v povprečju potrdijo približno 500 okužb z novim koronavirusom v enem dnevu, ob reprodukcijskem faktorju 0,7 pa danske oblasti zatrjujejo, da imajo virus pod nadzorom.



Minister za zdravje Magnus Heunicke je zatrdil, da vlada ne bo oklevala in bo znova uvedla omejitve, če bo treba. Oblasti pozorno spremljajo število hospitalizacij – trenutno jih je v državi z nekaj manj kot šest milijoni prebivalcev približno 130. Od četrtka rizičnim skupinam omogočajo tudi cepljenje s poživitvenim odmerkom.

