Država pod vodo: v nekajsekundnih presledkih udarjale strele, neurje se bo še okrepilo (FOTO in VIDEO)

Neurje, ki je v ponedeljek zvečer zajelo osrednjo Grčijo, je zahtevalo smrtno žrtev, še eno osebo pa pogrešajo, so sporočili grški gasilci. Zaradi neurja je v več mestih poplavilo ceste, na otoku Krf je bila motena oskrba z elektriko, težave pa so imeli tudi na tamkajšnjem letališču. Oblasti so prepovedale potovanja na prizadeta območja.

FOTO: Louisa Gouliamaki Reuters

Po napovedih grške nacionalne vremenske službe Meteo se bo neurje danes še okrepilo in nad državo vztrajalo do četrtka.

Najbolj prizadeti naj bi bili osrednja Grčija in Peloponez

Smrtna žrtev neurja, ki so ga poimenovali Daniel, je bil živinorejec, na katerega je padel zid, je za grško javno radiotelevizijo ERT potrdil tiskovni predstavnik grških gasilcev. Še enega moškega pogrešajo.

Tudi Bolgarijo in Turčijo prizadele smrtonosne poplave O smrtonosnih poplavah po močnem dežju danes poročajo tudi iz Bolgarije in Turčije. Ob med dopustniki priljubljeni južni obali Črnega morja v Bolgariji sta umrla najmanj dva človeka, več sto turistov so evakuirali. V zahodni turški provinci Kirklareli blizu meje z Grčijo in Bolgarijo pa sta umrli dve osebi, še štiri pogrešajo, so sporočile oblasti. Poplave so med neurjem z močnim dežjem s seboj odnašale bungalove iz počitniškega naselja. Poplavilo je ulice in hiše. Vremenoslovci napovedujejo nadaljnja neurja na zahodu in jugozahodu Turčije ter opozarjajo na nove poplave, udare strel in močan veter.

Na egejskih otokih Skiatos, Skopelos in Alonisos, ki skupaj tvorijo Severne Sporade, so ponoči v nekajsekundnih presledkih udarjale številne strele, medtem ko je v regiji Elis na zahodu polotoka Peloponez toča opustošila letino oljk.

V mestih Larisa in Volos so ponoči zabeležili 12.000 udarov strel, so poročali lokalni mediji, ki se sklicujejo na podatke gasilskih služb.

Grške oblasti so zaradi padavin brez primere, ki so zajele državo, prepovedale potovanja v številne osrednje regije države. Agencija za civilno zaščito je prebivalcem pristaniškega mesta Solos in otoka Skiatos, kjer je močno deževje odneslo avtomobile, poslala SMS opozorilo. Na številnih območjih je bila prekinjena oskrba z električno energijo, omejena pa je bila tudi uporaba mobilnih telefonov in interneta.

FOTO: Eurokinissi Via Reuters

Čeprav je neurje marsikje povzročilo težave, so prebivalci hvaležni za dež, ki je ponekod pogasil požare v naravi, s katerimi se Grčija spopada že skoraj vso poletje. Uničujoči požari so letos v tej članici EU zahtevali najmanj 26 življenj in opustošili najmanj 150.000 hektarjev površin.