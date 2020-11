Država, ki jo vsi hvalijo: v enem dnevu 96 smrti zaradi covida

Preberite še:

Na Švedskem so v zadnjem dnevu potrdili več kot 4.000 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, umrlo pa je 96 bolnikov s covidom 19, kar je največ v zadnjih treh mesecih, so sporočile švedske oblasti.Na Švedskem je do zdaj umrlo 6.321 covidnih bolnikov, kar je glede na število prebivalcev nekajkrat več kot v drugih skandinavskih sosedah, a še vedno manj kot v nekaterih drugih evropskih državah, kot je na primer Španija, na spletni strani poroča Reuters.Švedska, ki se je odločila za mehkejši pristop v boju proti pandemiji covida 19 kot druge evropske države, podobno kot spomladi tudi v drugem valu pandemije beleži največ novih okužb med skandinavskimi državami. Zaradi širjenja virusa so v državi z okoli 10,3 milijona prebivalcev v začetku tedna prvič sprejeli odločitev o omejitvi javnega zbiranja. Ta bo do 24. novembra omejena na osem ljudi, je v ponedeljek sporočil švedski premier