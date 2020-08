Družinska drama zaradi Trumpa: 15-letna hči zagrozila z osamosvojitvijo

Potem ko sorepublikanci tudi uradno nominirali za svojega kandidata na ameriških predsedniških volitvah, je njegov kabinet zapustila ena najbolj vplivnih svetovalk. Napovedala je, da bo konec meseca odstopila s položaja in se posvetila družini. Podobno je storil njen mož, ki bo iz istega razloga prenehal z delom za republikansko skupino Trumpovih kritikov Projekt Lincoln.Dejansko sta se oba zato odločila, ker sta ta dva politična pola dejansko razdvajala družino. Pika na i je bila namera njune 15-letne hčerke, ki prav tako ne podpira Trumpa, da se zaradi političnih prepričanj osamosvoji od staršev.Conwayjeva je bila ena od vodilnih v Trumpovi predsedniški kampanji leta 2016, njen mož ga med republikanskimi strankarskimi volitvami ni podpiral, po osvojitvi nominacije in volitev se je odločil, da ga podpre, ker je pričakoval, da ga bo teža položaja predsednika ZDA umirila in je bil celo pripravljen prevzeti visok položaj v novi vladi. Kaj hitro pa je ugotovil, da bo Trump ostal Trump, kot so ga spoznali med kampanjo, in Conway je postal eden njegovih največjih kritikov, ki ga stalno zbada v medijskih izjavah in komentarjih.»V družini se o marsičem prepiramo, vendar pa sva z možem glede otrok enotnega mnenja. Zaradi mojih otrok bom zdaj manj drama in več mama,« je sporočila Kellyanne Conway, ki pa še vedno namerava govoriti na republikanski nacionalni konvenciji, čeprav ji hčer grozi, da jo bo s tem močno prizadela.George Conway pa je naznanil, da se bo za nekaj časa upokojil tudi od Twitterja, kjer je ostro napadal Trumpa. Kellyanne Conway je bila po drugi strani odločna Trumpova zagovornica v medijih, med drugim pa se je proslavila z izjavo o »alternativnih dejstvih«, ki so zaznamovala skoraj štiri leta Trumpovega vladanja.Na twitterju je 15-letnica sicer tudi zapisala, da ji je mamina služba uničila življenje, da ji gre le za slavo in denar, medtem ko njeni otroci trpijo. Napovedala je tudi, da se ne bo osamosvojila zaradi mamine službe, temveč zaradi travm, ki sta ji jih povzročila z očetom.