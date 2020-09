Družini Taylorjeve 10 milijonov odškodnine

Umrla je zaradi malomarne, krivične in nasilne policije, vpije družina Breonne Taylor. FOTO: Bryan Woolston/Reuters

Walkerja so brez podlage aretirali in mu grozili.

Vztrajen boj za enakopravno obravnavo temnopoltih v ameriški družbi in konec policijskega nasilja bo morda le obrodil sadove. Pretekli smo prvi kilometer maratona, pravijo goreči aktivisti, delno zadovoljni z epilogom, ki ga je dobila tragična zgodbaSpomnimo, bilo je marca letos, ko je bila policija v Louisvillu v zvezni državi Kentucky na lovu za preprodajalcem mamil: možje v civilu so vdrli v napačno stanovanje, v katerem pa je živela Taylorjeva z zaročencem. Partnerja sta spala, Walker, ko je zaslišal hrup, pa je v strahu, da gre za rop, nemudoma poklical policijo, ko pa je zagledal oboroženo trojico, domnevne vlomilce, je prijel za svoje registrirano orožje in začel streljati. Enega policista je ranil v nogo, toda sledil je odgovor z rafalom krogel, med katerimi so vse zgrešile Walkerja, kar osem pa jih je zadelo 26-letno Breonno. Da gre za veliko zmoto in da možje postave niso v domovanju iskanega, ki nikakor ni bil povezan ne s Taylorjevo, po poklicu reševalko, ne z Walkerjem, se je izkazalo šele pozneje, grozljiva malomarnost in nasilni pristop policije pa sta seveda na noge dvignila temnopolte Američane, ki so se zgrnili na ulice in začeli znova pozivati k ukrepom proti nezaslišanemu ravnanju. Družina uboge Taylorjeve, ki je zaradi hudih poškodb umrla, je tožila policijo in pozvala k strogemu kaznovanju vpletenih; enega od policistov so odpustili, druga dva suspendirali, šef policije pa je izgubil službo. Mestne oblasti v Louisvillu bodo strti materi izplačale deset milijonov evrov odškodnine, je zdaj še sklenilo sodišče.Noben denar ne more nadomestiti Breonne, je pa odškodnina pomembno sporočilo in korak k spremembam, družina si namreč želi tudi aretacije in zaprtja vpletenih policistov. Odvetnicaje naznanila, da boja še ni konec, je pa pohvalila že sprejete reforme v policijskem delu, in sicer mora vse naloge za hišne preiskave po novem odobriti višji častnik. Svojo bitko še vedno bije tudi užaloščeni Walker, ki prav tako toži mestne oblasti. Po strahotnem obračunu so ga namreč brez pravne podlage aretirali, v zaporu pa so ga prepričevali, naj podpiše izjavo, da je Taylorjeva preprodajalka mamil, in si tako zagotovi prostost. Grozili so mu celo z obtožbo za poskus uboja policista.