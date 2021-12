Družine ujete v zasneženi koči

Srbija se je znašla v vrtincu snega, kaos zaradi obilnih padavin, polomljenih električnih drogov in izpadov električne energije, podrtega drevja in neprevoznih cest je zajel velik del države. Intervencijske službe že od konca tedna delajo s polno paro, oblasti ljudi naprošajo, naj se zadržujejo doma, na prostem pa naj ravnajo skrajno previdno.

Terenska vozila niso bila kos globokemu snegu.

Mnogi so se namreč kljub opozorilom odpravili na sankanje na predele, kjer je v kratkem času zapadla velika količina snega, ponekod tudi meter, številni pa so se podali na cesto brez ustrezne zimske opreme; zdrsi, ki jih je bilo že veliko, so izjemno nevarni in povzročajo nepotrebne zastoje, poudarjajo pristojni, ki si neutrudno prizadevajo sproti čistiti ceste in odstranjevati podrto drevje ter veje, elektrodistributerji pa se spopadajo z izpadi energije, ki ogrožajo številne občine, a zaradi nedostopnosti terena delo poteka zelo počasi.

Najhuje je v predelih Ljubovija, Loznica, Obrenovac, Užice, Čačak, Ivanjica in Arilje, kjer so mnogi ostali brez elektrike in ogrevanja; zaradi snega, vetra in ledu je bila prekinjena dobava premoga v Termoelektrarno Nikola Tesla A, nekatere bloke termoelektrarne so morali ustaviti. V prestolnici Beograd je obtičal javni prevoz zaradi obilice snega in podrtih dreves; srbski minister za promet in infrastrukturo Tomislav Momirović je sicer sprva miril, češ da je stanje obvladljivo in da so ceste povsem prevozne in čiste, a je nazadnje sam obtičal v snegu s svojim vozilom, ki ga je moral potiskati; na družabnih omrežjih si je ob posnetkih prislužil kar nekaj posmeha in kritike.

V prometu je obtičal tudi minister. FOTO: Instagram

Na Maljenu, priljubljenem poletnem in zimskem središču na zahodu Srbije blizu Valjeva, je obtičalo 17 ljudi: gre za nekaj družin z otroki, ki so se s štirimi terenskimi vozili odpravili na zimsko dogodivščino, a obtičali v snegu, ki je ponekod globok tudi meter. Peš se jim je uspelo prebiti do zimske koče, kjer so si lahko zakurili ogenj, a so brez hrane in drugih potrebščin. Do njih se poskušajo prebiti gorski reševalci na turnih smučeh, da bi jim dostavili nujna živila. Med ujetimi ni nihče poškodovan, so še sporočili.

Obilno sneženje je zajelo tudi Severno Makedonijo in BiH, v višje ležečih krajih je zapadlo pol metra snega. Ponekod so brez električne energije, sneg pa povsod ovira promet.