Družina ugrabljene lepe Nemke: »Nimajo časa, ker se morajo ukvarjati z organizacijo letov«

Družina Shani Louk (22) več dni ni vedela, ali je sploh živa, potem ko se je po spletu razširil posnetek, na katerem jo pripadniki Hamasa, skoraj popolnoma golo in nezavestno, vozijo po ulicah s tovornjakom, nekateri pa celo pljuvati po njej. Palestina je svoji materi Ricardi v torek potrdila, da je Shani živa, a ima hudo poškodbo glave in je njeno življenje ogroženo.

»Zdaj imamo dokaz, da je živa, a je v kritičnem stanju. Ima resno poškodbo glave. Vsaka minuta šteje,« je za nemški Bild povedala njena mama. Shani živi v Izraelu, ima pa tudi nemško državljanstvo.

Zaradi tega je Ricarda prosila za pomoč nemške oblasti, da čim prej najdejo in spravijo njeno hčerko z območja Gaze, njena teta in stric pa sta na nemški televiziji okrcala vlado, da jima ne pomaga.

»Že tri dni prosimo nemško vlado za pomoč. Razburjeni in razočarani smo, ker se zvezna vlada ne čuti odgovorne. Eden od uradnikov na zunanjem ministrstu je dejal, da nima časa, ker se mora ukvarjati z organizacijo letov. To nas tako jezi,« so povedali, navaja Daily Mail.