Družbeni aktivisti na dražbi

Na vsaj 12 tisočakov ocenjujejo pismo Fredericka Douglassa.

Na dražbi je več dokumentov Abrahama Lincolna, pomemben podpis Baracka Obame in nekaj podpisov borca proti apartheidu Nelsona Mandele.

Avkcijska hiša RR Auction želi ob vstopu v novo leto spomniti na velika imena naše (nedavne) preteklosti, ki so pripomogla k pozitivnim spremembam v družbi. Na spletno dražbo, ki bo potekala do 13. januarja, je namreč dala pisma voditeljev in družbenih aktivistov, ki so tako in drugače v družbi pustili svetle sledi, med biseri pa izpostavljajo pisma, enega najvplivnejših aktivistov ameriške zgodovine, borca za državljanske pravicein, ene najvidnejših oseb v boju za pravice temnopoltih Američanov.Za enostransko, na roke napisano pismo, ki ga je Douglass poslal odvetniku in aktivistu, si pri avkcijski hiši obetajo dobiti najmanj 12.000 evrov. »Moje imenovanje je še en korak v smeri mojih prizadevanj, vesel sem, da so me poistovetili z njimi,« je pisal Douglass, ki ga je tedanji ameriški predsednikimenoval na visoko državniško funkcijo v Washingtonu, najvišjo funkcijo, ki jo je tedaj imel Afroameričan. Naslednji vrhunec dražbe je tipkopis, ki se v pismu zahvaljuje za spodbudne besede v zvezi z njegovo knjigo Korak proti svobodi.»Knjiga je preprosto moj skromni poskus, da krščanska načela prenesem na problematiko rasnih krivic, s katero se spopada naš narod,« je napisal, za kar upajo, da bodo na dražbi iztržili najmanj deset tisočakov. Na okoli 33.000 evrov pa ocenjujejo osebno pismo Malcolma X, v katerem se je svojemu učiteljuzaupal o zakonskih težavah z ženo, v srži težav pa je bilo njuno spolno življenje. Pismo torej razgalja ikono gibanja za državljanske pravice kot moškega iz mesa in krvi.