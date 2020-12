Drugi val po Evropi se umirja, v Sloveniji pa ...

Trend števila potrjenih primerov v Evropi FOTO: Nijz

Ponekod že sproščajo ukrepe

Ponekod se situacija še slabša

Medtem ko se krivulja števila okužb s koronavirusom v drugem valu v Sloveniji kar noče in noče obrniti navzdol, pa v drugih državah po Evropi že beležijo občutno manj primerov. Ukrepi učinkujejo in razmere se izboljšujejo praktično v vseh državah.Najbolj izstopa Francija, ki ji je v primerjavi prejšnjega tedna s predprejšnjim uspelo znižati skupno število pozitivnih primerov za skoraj 50 odstotkov. Sledijo ji Belgija, Grčija, Velika Britanija, Italija, Avstrija, Španija in Poljska z znižanjem števila pozitivnih primerov za od 20 do 30 odstotkov.»V Evropi imamo preko 18 milijonov potrjenih primerov, po okužbah prednjači Rusija, število smrti je najvišje v Veliki Britaniji,« je namestnica predstojnika centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ)včeraj povedala o stanju v Evropi.Na ravni Evropske unije se je v času med 18. in 24. novembrom in med 25. novembrom in 1. decembrom 2020 število potrjenih primerov zmanjšalo za 18,9 %. V Franciji, kot že rečeno, za kar 49,3 %, v Belgiji pa 30 odstotkov, v Italiji za 24,9, v Avstriji za 24,4, v Sloveniji pa le za 1,9 odstotka. Na NIJZ pravijo, da pri nas ljudje priznavajo, da ne spoštujejo nekaterih ukrepov - od mask do razdalje in prepovedi združevanja.V Avstriji je ustavitev javnega življenja trajala dobra dva tedna. Zaprte so bile šole, gostinski obrati, delovale le nujne storitve in veljale omejitve druženj, prav tako policijska ura med 20. in 6. uro. Po precejšnjem izboljšanju pa je včeraj kancler napovedal sproščanje ukrepov , odprli bodo šole, pred prazniki pa tudi smučišča.V Franciji so konec novembra ukrepe sprostili po enem mesecu. V začetku so imeli po 60.000 primerov dnevno, številke so upadle na okoli 10.000. V okviru prve faze sprostitve ukrepov so spet odprte trgovine, stranke lahko spet sprejmejo tudi frizerji, a ob strogih predpisih.u Ljudje se lahko na prostem gibljejo po tri ure dnevno v radiju 20 kilometrov od doma (doslej omejeno na en kilometer od doma po uro dnevno). Še naprej so zaprti bari in restavracije.Na drugi strani je Nemčija podaljšala svoje ukrepe kar do 10. januarja. Tu med drugim vključujejo zaprtje gostinskih lokalov, hotelov, kulturnih ustanov. Velja tudi prepoved zbiranja več kot petih ljudi iz dveh gospodinjstev - ta ukrep bodo omilili le čez praznike, ko se bo lahko zbralo do 10 ljudi. Ljudi tudi pozivajo, naj med prazniki ne odhajajo v tujino.Med tistimi državami, kjer se razmere še poslabšujejo so Latvija, kjer je število primero še naraslo za 47,7 %, na Madžarskem 34,1 odstotka.