Drugi val bolj smrtonosen, podvojil število mrtvih

Rekordni dan

Medtem so nekatere države še vedno globoko sredi epidemije. V nedeljo je bil po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) podrt rekord: zabeleženih je bilo 183.020 okužb z novim koronavirusom, kar je najvišje število vse od začetka krize. Skoraj tretjino so jih zabeležili v Braziliji (nekaj manj kot 55.000), sledile so ZDA (dobrih 36.000) in Indija (15.000).



Številni strokovnjaki ob tem izpostavljajo, da gre večje število odkritih primerov pripisati večjemu številu testiranj kot ob začetku izbruha na Kitajskem decembra lani. Stopnja smrtnosti, ki ostaja približno enaka, pa naj bi bila dokaz, da virus slabi.



Italijanski zdravnik Matteo Bassetti je tako virus, ki je bil pred časom označen za agresivnega tigra, oslabil, postal naj bi divja mačka.

Majhna prekuženost, velike skrbi

V svetovnem merilu covid 19 ne pojenja: do zdaj se je okužilo že več kot devet milijonov ljudi (aktivnih je okoli 3,6 milijona primerov), umrlo pa 471.000 ljudi. FOTO: Shuterstock

Pomorila okoli 50 milijonov ljudi

Komaj smo v Sloveniji razglasili konec epidemije, že se je pojavil strah, da se je začel drugi val, ki ga je večina sicer napovedovala za prihajajočo jesen. Vlada je zaradi porasta števila okuženih s sars-cov-2 med drugim uvedla karanteno za tiste, ki v našo državo vstopajo iz BiH, Srbije in Kosova Preberite tudi:V Južni Koreji, ki se je prvemu valu v večji meri izognila, so v nedeljo zabeležili 17 novih primerov, prvič v mesecu dni je bilo teh manj kot 20 v enem dnevu. Skupaj so v tednu dni potrdili 90 t. i. uvoženih primerov okužb, zaradi česar je direktor centra za nadzor bolezni razglasil, da je državo zajel drugi val okužb.Nemške oblasti so v nedeljo razkrile, da je reproduktivnost (R) virusa s sobotnih 1,79 poskočila na 2,88. Za obvladovanje virusa mora biti R pod številko 1. Na Kitajskem je novo žarišče virusa v Pekingu, celo na Novi Zelandiji, ki je pred dvema tednoma razglasila zmago nad virusom, so zabeležili devet novih primerov okužbe. Je sproščanje ukrepov ob izzvenevanju prvega vala že sprožilo drugi val? Ta bi utegnil biti še bolj uničujoč kot prvi, vsaj če gre soditi po izkušnji z izbruhom španske gripe pred stoletjem.Uradne definicije drugega vala ni, se pa znanstveniki strinjajo, da je za razglasitev drugega vala treba imeti dolgotrajnejšo rast primerov okužbe. Nova Zelandija in Kitajska trenutno tega kriterija ne dosegata, ga pa po mnenju nekaterih dosega Iran. Islamska republika je ukrepe začela sproščati sredi aprila, v začetku junija pa so beležili po več kot 3.000 novih okužb na dan.Tudi v državah, ki so sprostile ukrepe, marsikateri še vedno veljajo, obnašanje ljudi se je med prvim valom spremenilo, zato naj se med drugim valom virus ne bi širil tako hitro, a v teoriji bi bil drugi val še vedno lahko bolj usoden od prvega, ker ljudje niso imuni. Po podatkih, ki jih je razkrila obsežna preiskava o prekuženosti v Sloveniji, naj bi se z virusom pri nas po ocenah srečalo do tri odstotke prebivalstva, pa še za te ni zagotovila, da so imuni na sars-cov-2. V prid teoriji o smrtonosnejšem drugem valu govoriti tudi, da naj bi se zgodil tik pred zimo, ko se virusi ponavadi širijo hitreje.Španska gripa je med letoma 1918 in 1919 po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije zahtevala približno 50 milijonov žrtev. Okuženih je bilo pol milijarde ljudi, kar tretjina takratne svetovne populacije. Udarila je v treh valovih, najhujši je bil drugi, ko se je skoraj podvojilo število umrlih med prvim valom.Spodbudnejša je izkušnja s sarsom (Severe Acute Respiratory Syndrome), ki ga povzroča novemu koronavirusu zelo soroden virus (sars-cov-1). Izbruhnil je konec leta 2002 na Kitajskem, od leta 2004 pa se ne pojavlja več. Eksperimentalno cepivo zanj je še vedno v razvoju.