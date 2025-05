Drugi dan konklava: Znano kolikokrat bodo danes glasovali kardinali, znan tudi urnik

V Vatikanu bodo danes kardinali znova odločali o novem papežu, potem ko prvi dan konklava v sredo še niso izbrali naslednika pokojnega papeža Frančiška. Po prvem glasovanju se je namreč iz dimnika Sikstinske kapele pokadil črn dim.

To je pomenilo, da kardinali v prvem krogu glasovanja niso izvolili novega poglavarja katoliške cerkve po smrti Frančiška 21. aprila.

Prvi krog glasovanja se bo predvidoma začel okoli 9.30, drugi krog pa se bo končal okoli poldneva. Sledil bo odmor za malico do 16. ure, preostala dva kroga glasovanja pa sta predvidena okoli 17.30. in 19. ure. Po prenočitvi v rezidenci Santa Marta se kardinali zjutraj vrnejo v Sikstinsko kapelo.

Konklave se bo danes nadaljeval, kardinali pa bodo glasovali največ štirikrat, in sicer dvakrat dopoldne in dvakrat popoldne, dim pa se pokadi dvakrat dnevno. Kandidat mora zbrati najmanj dvotretjinsko večino glasov vseh navzočih kardinalov elektorjev, kar tokrat pomeni 89 glasov.

Prvi dan glasovanja sicer še ni bilo pričakovati izvolitve novega papeža. Na zadnjih dveh konklavah se je beli dim iz dimnika Sikstinske kapele pokadil drugi dan.

Poglavarja Cerkve izbira 133 kardinalov, mlajših od 80 let, kar je največ doslej. Prihajajo iz 71 držav, prvič doslej jih je manj kot polovica iz Evrope, 108 jih je imenoval Frančišek.

Volitve novega papeža, ki potekajo za tesno zaprtimi vrati Sikstinske kapele, pozorno spremljajo svetovni mediji, na Trgu svetega Petra pa številni verniki, ki čakajo, kdaj bo beli dim naznanil 267. papeža v zgodovini katoliške cerkve.

Favorita ni

Izrazitih favoritov za novega papeža ni, čeprav veljata za glavna kandidata italijanski kardinal Pietro Parolin in filipinski kardinal Luis Antonio Tagle. Parolin je bil skoraj ves Frančiškov pontifikat državni sekretar, drugi najvišji položaj v Vatikanu. Njegova vloga in zmerni pogledi na številna družbena vprašanja kažejo, da bo v primeru izvolitve za papeža nadaljeval politiko svojega predhodnika. Obenem viri trdijo, da bi lahko pomiril različne frakcije znotraj Cerkve. Favorit za novega papeža iz Azije, filipinski kardinal Luis Antonio Tagle, je karizmatični zmernež, ki ga pogosto imenujejo »azijski Frančišek«. 67-letni Tagle, ki si s Frančiškom deli zgodovino zagovorništva za revne, migrante in druge marginalizirane skupine, je znan po svojem misijonarskem duhu in pastoralni osredotočenosti.

Če postane jasno, da noben kandidat ne more osvojiti potrebne dvotretjinske večine, se pričakuje, da se bodo glasovi preusmerili k drugim kandidatom, pri čemer bodo volivci potencialno poenotili svoje glasove na podlagi geografije, doktrinarnih afinitet ali skupnega jezika.

Drugi potencialni kandidati za papeža so Francoz Jean-Marc Aveline, Madžar Peter Erdo, Američan Robert Prevost in Italijan Pierbattista Pizzaballa. Po razmeroma liberalnem pontifikatu papeža Frančiška, ki so ga zaznamovale delitve med tradicionalisti in modernizatorji, se pojavljajo različne ocene, kaj pričakujejo od naslednjega papeža.