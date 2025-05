Druga plat zgodbe: oglasil se oče dečka, ki je tragično umrl v Sloveniji

Po poročanju medijev, da naj bi oče štiriletnega Samirja D., ki je prejšnji teden v Sloveniji tragično izgubil življenje zaradi zadušitve s hrano, prepovedal otrokovi materi, s katero živi ločeno, prisotnost na sinovem pogrebu, se je zdaj oglasil užaloščeni oče. Portal krajina.ba je objavil celotno očetovo izjavo:

»Samo Alah, dž.š. in ljudje, ki me zares poznajo, vedo, kdo sem bil in kaj sem pomenil svojemu otroku skozi vse njegovo kratko življenje. Od dne, ko mi je bil zaupan — star komaj dva meseca in pol — pa do dne, ko ga je Vzvišeni Alah poklical k sebi, sem mu bil oče v pravem pomenu besede: z ljubeznijo, odgovornostjo, trudom in odrekanjem.

Nikoli ne bom pozabil podpore svojih staršev, še posebej svoje matere, ki je kljub letom in zdravstvenim težavam vso svojo pozornost in ljubezen posvetila mojemu sinu. Dala mu je tisto, česar mu njegova lastna mati ni nudila — toplino, nežnost in občutek doma. Klical jo je »mama«, ker mu je to resnično bila.

Na žalost se zdaj, po njegovi smrti, tisti, ki v njegovem življenju niso bili prisotni, prikazujejo kot največji žalujoči. Na dan njegovega pogreba so vse načrtovali, ne da bi koga vprašali, brez spoštovanja do tistih, ki so ga v resnici vzgajali in ga imeli radi. A Alah vse ve. Ve resnico, ki jo skušajo skriti z lažmi in javnimi objavami.

Za vse, kar govorim, imam dokaze. In pravica bo prišla na dan — bodisi pred človeškim bodisi pred alahovim sodiščem, ki je najpravičnejši sodnik. Tisti, ki širijo neresnice, naj vedo: resnica bo nekoč vsem razkrita, vsaka laž pa razgaljena.

To preizkušnjo, ki mi je bila dana, težko prenašam, a verjamem, da v njej tiči modrost. Alah preizkuša tiste, ki jih ljubi, in z vztrajnostjo se borim z bolečino, ki jo nosim. Vem, da me moj sin Samir čaka, in verjamem, da se bova, če Bog da, nekoč znova srečala. Ljubim te, sin. Tvoj oče te nikoli ne bo pozabil.«

Oče je zanikal, da bi materi pokojnega štiriletnika prepovedal priti na pogreb. To namreč določa islamski verski obred, katerega splošno veljavno pravilo je, da se tako molitve kot pogreba lahko udeležijo le moški, ženske pa lahko pridejo do groba šele, ko je pogreb zaključen. V Sloveniji so sicer v praksi ženske lahko prisotne na pokopališču, ko se opravlja molitev.