Dron nosil zračno bombo, kaj točno je eksplodiralo, še ni znano (FOTO)

Brezpilotni letalnik je bil zelo dobro vzdrževan, ob strmoglavljenju pa se je povsem uničil, so na novinarski konferenci pojasnili preiskovalci dogodka, ki je pred mesecem dni pretresel hrvaško prestolnico, in predstavniki državnega tožilstva.

Dron je bil izvidniški in je imel odlične letalske lastnosti, so poudarili; letel je s hitrostjo do 1100 kilometrov na uro, takšnih pa je bilo izdelanih okoli 152, od tega je 132 različic dan, 20 pa noč.

Brez vojaškega eksploziva

Tisti, ki je strmoglavil, spada v drugo skupino, navzoče pa sta seveda najbolj zanimala vzrok strmoglavljenja in podatek, ali je dron resnično nosil eksplozivno sredstvo, kot se je namigovalo nekaj tednov.

Grozodejstva v Buči so šokirala svet, Putin še vedno vztraja, da so dokazi ponarejeni. FOTO: Valentyn Ogirenko/Reuters

Glede prvega vprašanja je strokovna ekipa pojasnila, da so odkrili številne napake pri avtomatskem pristajanju, zaradi česar je dron začel prosto padati, dokler ni brez goriva treščil v zagrebško četrt Jarun; oranžna skrinjica je bila zelo poškodovana, zapisi pa preveč uničeni, da bi lahko odkrili več podrobnosti. Javnost je seveda najbolj skrbelo, ali je letalnik zares nosil bombo in kaj je eksplodiralo ob pristanku.

Strokovnjaki so pojasnili, da je bil namesto s kamero opremljen z zračno bombo OFAB 100-120 z vžigalnikom AVU-ET 350F, in ta je eksplodirala, ko je udarila ob tla, ni pa vsebovala vojaškega eksploziva, kot je TNT. Kaj točno je eksplodiralo, še ugotavljajo. Kot so pojasnili, tega še niso ugotovil. Bomba je sicer imela prostora za 40 do 46 kilogramov vojaškega eksploziva, snov, ki jo je vsebovala, pa se je povsem razgradila, zato je niso mogli do potankosti analizirati.

Čez nekaj dni še v Romuniji

Spomnimo, 10. marca je izvidniški dron sovjetske izdelave priletel z območja Ukrajine, Romunije in Madžarske v hrvaški zračni prostor in strmoglavil v prestolnico. K sreči je nastala le materialna škoda, ki so jo ocenili na 80.000 evrov, poškodovanih pa je bilo skupno 96 avtomobilov.

Kakšna je bila točna vloga brezpilotnega letalnika, predvsem pa cilj, še ni povsem jasno; za mnoge pa je vprašljiva vloga Madžarske, ki je imela usodnega večera daleč največ časa za ukrepanje, saj je brezpilotni letalnik nad njo letel kar 40 minut. Nekaj dni pozneje je podobna zgodba doletela še Romunijo, oba drona pa sta vzbudila strah, da Rusija pripravlja napade še na druge evropske države.

Preštevajo trupla

Ruska vojska sicer nadaljuje obstreljevanje mesta Mariupol, glede na navedbe ukrajinske vojske načrtuje ofenzivo na tamkajšnjo jeklarno Azovstal, kjer so ukrajinski vojaki. Ukrajinske sile pa naj bi zajele vidnega proruskega poslanca in enega najbogatejših ljudi v Ukrajini Viktorja Medvedčuka, ki zaradi tesnih vezi z Moskvo velja za kontroverzno osebnost.

Po začetku ruske invazije je pobegnil iz hišnega pripora, zdaj pa so ga ukrajinske sile prijele v posebni operaciji. Še naprej pa poteka preštevanje trupel civilistov v Buči ob Kijevu, ki so bili žrtve ruskih grozodejstev. Vladimir Putin vztraja, da so dokazi ponarejeni.