Drive-in blagoslov živali

REUTERS Hišni ljubljenčki so kljub pandemiji prejeli blagoslov.

Živali so zgledno sodelovale.

Brez blagoslova preprosto ne gre, vztrajajo na Filipinih, potrebujejo ga tudi hišni ljubljenčki, zatrjujejo skrbni lastniki, ki so prepričani, da svojim živalskim prijateljem tako zagotavljajo zdravje in dolgo življenje.Iz zavetja avtomobilaNa svetovni dan živali, ki smo ga zaznamovali minulo nedeljo, goduje sveti Frančišek Asiški, ki je tudi zavetnik živali, zato 4. oktobra marsikje prirejajo različne dogodke v čast zvestim spremljevalcem človeka. V filipinski prestolnici Manila se tako vsako leto hišni ljubljenčki s svojimi lastniki udeležijo množičnega dogodka, med katerim živali prejmejo tudi pomemben blagoslov, ki jim bo naklonil zdravje in srečo, toda letošnje srečanje se je moralo prilagoditi pandemiji.A vendarle ga niso odpovedali, preprosto so se morali znajti drugače: sledili so zgledu številnih drugih prireditev, ki marsikje potekajo iz zavetja varnega avtomobila, in organizirali drive-in blagoslov! Lastniki so svoje kužke, muce, ptičke, ribice, morske prašičke in druge pripeljali v svojih vozilih, nato pa se je duhovnik sprehodil od avtomobila do avtomobila in jih blagoslovil kar skozi okno.Hišni ljubljenčki so del naše družine, so enotno pojasnjevali udeleženci, da jim želijo omogočiti vse najboljše, je zanje samoumevno. Katoliški duhovnik je med obredom upošteval vsa varnostna priporočila, blagoslovljene živali pa so zgledno sodelovale, niti ena papiga ni pobegnila, so ponosni lastniki. Kot so odločeni prebivalci Filipinov, kjer so potrdili že več kot 320.000 okužb s koronavirusom, pandemiji ne bodo dopustili, da pretirano posega v njihov vsakdanjik ali celo ovira pomembne običaje.