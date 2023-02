Drevo padlo na njeno hišo, ona umrla

V poljskem kraju Cisiec blizu južne meje s Slovaško je umrla starejša ženska, na hišo katere je med neurjem padlo drevo. Gasilci so upokojenko našli mrtvo v hiši, je povedal njihov tiskovni predstavnik.

V bližini pristaniškega mesta Gdansk na severu države je umrla še ena ženska, ko je njen avtomobil trčil v drevo, je poročala poljska televizija TVN24, ki je danes poročala o skupno več kot 140 prometnih nesrečah, povezanih z obilnim sneženjem in spolzkimi cestami.

Izredne razmere na Slovaškem

Na severu Slovaške so medtem oblasti v 27 občinah razglasile izredne razmere. Več smučarskih središč je bilo zaprtih zaradi neurij. Prebivalce mesta Žilina in okoliških krajev na severozahodu države so pozvali, naj ne zapuščajo domov, če to ni nujno potrebno.

Na Češkem pa je zaradi dreves, ki so padla na daljnovode, brez elektrike ostalo več deset tisoč gospodinjstev. V bližini mesta Jablonne nad Orlici ob poljski meji so morale reševalne službe iz avtomobila rešiti dve poškodovani osebi, ki ju je zadelo padlo drevo.