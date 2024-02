Dražba vozičkov obnorela Japonce

Preprosti, praktični, v enega lahko spravite tudi do 50 kg hrane. Čeprav so vozički, ki so do nedavnega pomagali nahraniti lačne potnike na progi med Tokiem in Osako, še kar imenitni, pa si japonska železniška družba, ki jih je dala na dražbo, niti v sanjah ni predstavljala, da bo zanje toliko zanimanja.

Osrednja japonska železniška družba je namreč vozičke, ki so 60 let prevažali hrano na t. i. šikansen vlakih, ki vozijo s hitrostjo okoli 300 km/h, ukinila, ker ni bilo več zanimanja – večina potnikov si zadnja leta namreč prigrizke za 500 km dolgo pot priskrbi na avtomatih in trgovinah na postajah. In ker hkrati upada število zaposlenih, so se odločili, da je čas za upokojitev vozičkov.

Japonski vlaki šinkansen vozijo s hitrostjo okoli 300 km/h. FOTO: Hiroshi_h, Getty Images

Ko so sredi januarja na dražbi poskusno ponudili okoli 50 vozičkov, si niso predstavljali, da bodo vse prodali, kaj šele, da bo zanimanje tako veliko. Prvi so bili tako rekoč razgrabljeni, in to kljub ne ravno nizki ceni, okoli 618 evrov. Ob tolikšnem navdušenju so jih dali v prodajo še 2432 in dobili 1942 ponudb. Posameznik se je lahko potegoval za največ dva.

Vzdržljivost in praktičnost

In komu so se 110 cm visoki in 33 cm široki vozički zdeli vredni nakupa? Med kupci so bili ljubitelji vlakov in zgodovine pa tudi šolske menze in ponudniki hitre hrane. Slednje sta verjetno privabila predvsem vzdržljivost in praktičnost vozičkov, saj so narejeni za delovanje med hitro vožnjo. Tako se je denimo na vozičku, če je vlak na hitro zavrl, takoj vključila zavora, poleg tega je brez težav (in brez pretiranega tresenja) premagoval neravne površine na vlaku.

60 let so obratovali na vlakih.

Vozički sicer letos praznujejo okroglo obletnico, saj so jih uvedli med olimpijskimi igrami v Tokiu leta 1964. Z njihovo pomočjo so potnikom ponujali več kot 60 vrst hrane in pijače, vključno z brezalkoholnimi, in prigrizki. Številni potniki so si še posebno zapomnili sladoled, ki je bil nekoliko preveč zamrznjen z namenom, da bi ga lahko brez packanja pojedli med dolgo vožnjo.