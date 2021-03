Drastično poslabšanje na Hrvaškem: napovedal 4.000 novih okužb dnevno

Skrb vzbujajoče so epidemiološke razmere tudi na Hrvaškem, kjer imajo v zadnjih dneh 50-odstotni trend rasti okužb. Po neuradnih podatkih so v zadnjih 24 urah potrdili več kot 2.600 novih okužb. Nazadnje so imeli podobne številke 23. decembra lani, ko so odkrili 2.763 novih primerov.



V torek so testirali več kot 10.600 oseb, delež pozitivnih testov je bi po poročanju hrvaških medijev 24,7 odstotka. Predsednik hrvaške zdravniške zbornice Krešimir Luetić je izjavil, da se bodo te številke v bolnišnicah poznale čez približno dva tedna.



Luetić je dejal še, da je glede na trend rasti v zadnjih štirih tednih pričakovati, da bi lahko imeli tudi okoli 4.000 novih okužb na dan. Ali se bo to res zgodilo, je odvisno od vseh, je dodal. Če se bodo te črne napovedi uresničile, bo pritisk na bolnišnice ponovno velik. Že zdaj je na respiratorjih v bolnišnicah 60 odstotkov več pacientov kot pred štirimi tedni.



Posebej ga skrbi, da je Hrvaška po kriteriju tedenske incidence najslabša v EU. Napovedal je, da bi bilo dobro premisliti o ponovni uvedbi šolanja na daljavo.



Uprava za civilno zaščito je za 12.30 napovedala novinarsko konferenco, na kateri bodo predstavili nove ukrepe, ki bodo veljali od 1. aprila.

