Drastični ukrepi povsem zapirajo mesto

REUTERS Florido vsak dan preplavijo nove okužbe.

50.000

novih okužb potrdijo v ZDA vsak dan.

Avstralski politiki ne bodo pustili virusu proste poti, zato so se odločili za skrajen ukrep: zaprli so prestolnico zvezne države Viktorija, Melbourne je tako do nadaljnjega v karanteni.Pet milijonov prebivalcev bo tako najmanj šest tednov lahko zapuščalo dom za zgolj najnujnejše opravke; kot pojasnjuje premier Viktorije, je ukrep sicer skrajen, a je nujen, če želijo zajeziti nadaljnje širjenje okužb. Prepričan je, da se je prebivalstvo po zmanjšanju števila okužb preveč sprostilo, zato se je novi koronavirus spet razpasel in terjal nove bolnike.Do zdaj je v Avstraliji umrlo 106 ljudi, okužilo pa se jih je 8500, in čeprav številka ni tako zastrašujoča kot na številnih drugih koncih sveta, so se tamkajšnji politiki odločili brezkompromisno ustaviti bojazen – veliko manj odločni so, denimo, v ZDA, kjer je število smrtnih žrtev zaradi covida-19 že preseglo 130.000, število okuženih pa se približuje trem milijonom; vsak dan potrdijo več kot 50.000 novih, zadnje čase zboleva več mlajših, zelo hudo je na Floridi. Guvernerji si niso povsem enotni glede preventivnih ukrepov, kot sta ohranjanje razdalje in uporaba zaščitnih mask, olje na ogenj pa nenehno priliva predsednik, ki vztraja, da je kar 99 odstotkov okužb nenevarnih in da se ZDA z virusom bojujejo zelo uspešno.Guverner New Yorkaga je znova pozval, naj vendarle prizna, da je virus zelo velika težava, in naj bojazen preneha podcenjevati.