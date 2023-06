Dramatično v bližini frontne črte: poplavilo bi lahko 80 naselij (VIDEO)

V bližini mesta Herson, ki ga nadzoruje Rusija, so razstrelili veliki vodni jez Nova Kakhovka. Gre za jez hidroelektrarne na reki Dneper v bližini frontne črte. Ukrajinske oblasti so prebivalce že pozvale k evakuaciji in izključitvi vseh električnih naprav. Kdo je kriv za eksplozijo, še ni znano, ukrajinska in ruska stran krivdo zvračata druga na drugo.

Ruska agencija Tass po pisanju Guardiana napoveduje, da bi lahko poplave prizadele kar 80 naselij, zaradi škode pa bi lahko bila motena tudi oskrba z vodo na Krimu. Z vodo iz zajezitve se oskrbuje tudi jedrska elektrarna Zaporožje.

Ukrajinska vojska za poškodbe na jezu obtožuje rusko vojsko. Vojaški guverner območja Oleksander Prokudin je opozoril, da bi lahko gladina vode na območju naprej od hidroelektrarne v petih urah dosegla kritično raven. Začela se je evakuacija na levem bregu reke Dneper, kjer je tudi mesto Herson, ki so ga osvobodile ukrajinske sile. »Ugotavljamo obseg uničenja, hitrost naraščanja in količino vode ter verjetna poplavljena območja,« je pojasnil po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Ruska stran pa trdi, da so poškodbe posledica ukrajinskega obstreljevanja. Ruski župan Nove Kakhovke Vladimir Leontjev je povedal, da je uničen zgornji del hidroelektrarne, jez pa ne. Po njegovih besedah sicer za zdaj ni potrebe, da bi civiliste prepeljali na varno.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zaradi incidenta na jezu sklical sejo sveta za nacionalno varnost, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vodja predsednikovega kabineta Andrij Jermak pa je na Telegramu zapisal, da gre za še en vojni zločin ruskih teroristov.

Jez so na Dnepru zgradili leta 1956 v sklopu hidroelektrarne. Iz akumulacijskega jezera z 18 kubičnimi kilometri vode z vodo oskrbujejo Krim in nuklearko v Zaporožju.