Dramatično stanje v Baru: oborožen moški grozi, da bo vse razstrelil (VIDEO)

Policija je zaradi grožnje moškega z eksplozivom evakuirala del Ulice maršala Tita v črnogorskem Baru. Portal Vijesti poroča, da je oborožen moški na poslovalnico banke pritrdil napis »Vrnite denar, ki ste ga ukradli delavcem Primorke«. Tudi policija je potrdila, da moški grozi z detonacijo. Stavbo, v kateri je bančna poslovalnica, in del ulice so že evakuirali. Posredujejo tudi reševalci in gasilska enota.

Objavil je videoposnetek

Moški, ki se je predstavil kot Edin Begzić, je pred tem medijem posredoval videoposnetek z youtuba, v katerem poziva predsednika vlade in podpredsednika vlade ter predsednika skupščine, naj pomagata rešiti situacijo z banko, zaradi katere naj bi imeli delavci večmilijonsko škodo.

»Banko bom držal pod nadzorom, dokler delavcem ne bo izplačala denarja, ki so ga ukradli, z zapadlimi obrestmi za ves čas, ko so čakali. S seboj bom imel solzivec in dimno masko, neprebojni jopič, pištolo, molotovke in dve improvizirani daljinsko vodeni eksplozivni napravi. Na improviziranih napravah bodo vrečke z žeblji,« je dejal po poročanju Jutarnjega lista. Dodal je, da je sin delavca Primorke. »Pripravljen sem dati svoje življenje zanje.«