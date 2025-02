Dramatično reševanje: Milana izvlekli po 8 urah pod zemljo (VIDEO)

V kraju Petka pri Lazarevcu v Srbiji se je v sredo popoldan med kopanjem kanala za toplovod udrla zemlja. Sprva so izvlekli tri osebe, ki so bile zakopane v zemljo na globini treh metrov, med katerimi je bil tudi gasilec, nato pa so iskali še enega delavca.

Akcija reševanja je bila uspešno zaključena in vsi štirje poškodovani delavci so bili rešeni in pozno zvečer je minister za notranje zadeve Ivica Dačić razkril, da so rešili še zadnjega delavca, ki so ga iskali.

»Milan Rajković je bil rešen. Po osmih urah. Najlepša hvala gasilcem-reševalcem,« je dodal Dačić.

Pri reševanju je sodelovalo 25 gasilcev in dva člana posebne ekipe srbskega notranjega ministrstva za reševanje izpod ruševin.

Zdravnik z vojaške medicinske akademije v Beogradu je za srbsko radiotelevizijo RTS davi povedal, da je zdravstveno stanje vseh štirih rešenih moških dobro. Dva so že odpustili iz bolnišnice, dva pa sta s poškodbami prsnega koša ostala na zdravljenju.