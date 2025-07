Dramatično reševanje ježka: hoteli so ga posesati

V zdraviliškem kraju Leamington v osrednji Angliji imajo ježke tako radi, da so jim namenili celo dobrodelno organizacijo. Nič čudnega torej, da je cviljenje bodičastih živalc iz cestnega jaška vzbudilo veliko zaskrbljenost. Mladiček je namreč padel v stranski jašek, ta pa je bil preozek, da bi lahko uporabili svojo opremo.

Bratca sta bila nepoškodovana.

»Odtok je bil prekrit z mrežo za kokoši, vendar so bile reže večje od ježa, tako da je ta padel vanj. Neka gospa je slišala cviljenje in nas poklicala. Ko smo prispeli, je bilo očitno, da je žival globoko v odtoku. Obvestili smo gasilce, ti so poskušali ježa posesati s sesalnikom, vendar to ni delovalo,« je opisala predstavnica dobrodelne organizacije Sally Ellis.

Vendar pa se niso vdali. Kljub neuspehu reševalne ekipe so si prizadevali rešiti živalco, dokler jim to zvečer ni uspelo. Poleg malega kričača so izvlekli še njegovega bratca, za katerega prej sploh niso vedeli, da je tam. Po dramatičnem reševanju so oba izročili v veterinarsko oskrbo. Po besedah organizacije Warwickshire Hedgehog Rescue se ježka dobro počutita in nista poškodovana. To je bila izjemna reševalna akcija,« je poudarila Ellisova. Rešena ježka bosta kmalu pripravljena za vrnitev v naravo.

Da bi preprečili podobne nesreče v prihodnosti, bodo v Leamingtonu na pokrove vseh jaškov namestili ožje žične mreže – na tistem, v katerega sta zdrsnila omenjena ježka, so to že storili.