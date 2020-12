Dramatično opozorilo zdravnika: Smrtonosni virusi šele prihajajo

Človeštvo se ubada z neznanim številom novih in potencialno usodnih virusov, ki nastajajo v afriških tropskih deževnih gozdovih, je povedal profesor Jean-Jacques Muyembe Tamfum, ki je leta 1976 pomagal pri odkritju virusa ebole in je od takrat na lovu za novimi patogeni. »Živimo v svetu, ko se bodo pojavili novi patogeni. In to je tisto, kar bi lahko ogrozilo človeštvo,« je povedal za CNN. Kot mladi raziskovalec je Muyembe prvim žrtvam ebole vzel prve vzorce krvi takrat skrivnostne bolezni, ki je usmrtila okoli 88 odstotkov bolnikov in 80 odstotkov osebja, ki je takrat delalo v misiji v bolnišnici Yambuku, kjer se je bolezen prvič pojavila. Epruvete s krvjo so poslali v Belgijo in ZDA, kjer so znanstveniki odkrili virus v obliki črva in ga imenovali ebola.



Muyembe je prepričan, da mora zahodni svet iskati podporo tudi pri afriških znanstvenikih v Kongu in drugod, saj tam še vedno delujejo kot stražarji, ki bodo opozorili na morebitne nove bolezni. Dejal je, da prihaja veliko zoonoz, ki se prenašajo z živali na ljudi (predvsem z glodavcev ali žuželk), ki so že prej povzročali bolezni, kot so rumena mrzlica, razne oblike grip, steklina, bruceloza, borelioza ...

Bodo pandemije v prihodnje bolj apokaliptične? Verjetno

Na vprašanje, ali meni, da bodo pandemije v prihodnje nevarnejše kot covid 19, je Muyembe odgovoril, da misli, da bodo. Vse od leta 1901, ko so identificirali prvo bolezen, ki je prešla z živali na človeka (rumeno mrzlico) so znanstveniki potrdili še 200 tovrstnih virusov oziroma bolezni. Na leto odkrijejo tri ali štiri nove viruse in večina jih pride iz živalskega sveta. Strokovnjaki menijo, da je to predvsem zaradi ekološkega uničenja in trgovine z divjimi živalmi.

Pri netopirju odkrili desetine novih virusov

V zadnjih letih so pri netopirjih odkrili desetine novih koronavirusov, a nihče ne ve, kako zelo so lahko nevarni za ljudi. »Ebola je bila neznana. Covid je bil neznan. Moramo se bati novih bolezni,« pa je povedal Dadin Bonkole, zdravnik pacientke v Kongu, ki so jo nedavno sprejeli s simptomi ebole, ki pa na koncu ni bila potrjena. Vzrok njene bolezni je za znanstvenike tako še skrivnosten. V Združenih narodih so opozorili, da bodo pragozdovi morda popolnoma izginili do konca stoletja, če jih bomo še naprej krčili, prebivalstvo pa naraščalo. Če se bo to zgodilo, bodo živali in virusi udarili na ljudi na nove in pogosto na bolj katastrofalne načine.



A ni nujno, da bo tako. Skupina znanstvenikov s sedežem v ZDA, na Kitajskem, v Keniji in Braziliji je preračunala, da če bi vložili 30 milijard dolarjev na leto v projekte zaščite gozdov, zaustavili trgovino z divjimi živalmi in živalske farme, bi bilo to enakovredno stroškom, ki bi jih povzročile nove pandemije.