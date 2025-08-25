JUGOVZHOD AZIJE

Dramatični prizori po uničujočem tajfunu: evakuirali pol milijona ljudi, zdaj grozijo plazovi (VIDEO)

Oblasti prebivalce opozarjajo na morebitne izpade elektrike, prekinjene prometne povezave in nevarnost zemeljskih plazov.
Fotografija: Valovi se približujejo plaži Cua Lo. FOTO: Minh Nguyen Reuters
Valovi se približujejo plaži Cua Lo. FOTO: Minh Nguyen Reuters

Vietnam je zajel uničujoč tajfun Kajiki, ki ga spremljajo obilne padavine in orkanski vetrovi. Oblasti so odredile evakuacijo več kot 586.000 prebivalcev, saj je neurje poplavljalo domove, rušilo drevesa in uničevalo ceste.

Meteorologi svarijo, da bi posledice lahko bile podobne lanskoletnemu tajfunu Yagi, ki je v Vietnamu zahteval okoli 300 življenj in povzročil škodo v višini več milijard dolarjev.

Veter tudi do 166 kilometrov na uro

Tajfun je konec tedna že prizadel južne dele Kitajske z močnimi nalivi in sunki vetra, nato pa prešel čez otok Hainan in se pomaknil proti vietnamski obali. V ponedeljek dopoldne po srednjeevropskem času je dosegela obale provinc Nghe An in Ha Tinh s sunki vetra do 166 km/h, kasneje so vetrovi nekoliko oslabeli na 118 do 133 km/h.

»Zastrašujoče je. Z višjih nadstropij vidim dvometrske valove, voda je poplavila ceste okoli nas,« je povedal 48-letni prebivalec obmorskega mesta Cua La v provinci Nghe An. Državni mediji poročajo, da so nekateri deli province Ha Tinh odrezani od sveta, ceste so porušene, uničene pa so tudi ribogojnice.

Ženska na ulici, medtem ko se tajfun Kajiki približuje provinci Nghe An. FOTO: Minh Nguyen Reuters
Ženska na ulici, medtem ko se tajfun Kajiki približuje provinci Nghe An. FOTO: Minh Nguyen Reuters

Poplave, plazovi in prekinjene povezave

Reševalne službe so v stanju najvišje pripravljenosti. Oblasti prebivalce opozarjajo na morebitne izpade elektrike, prekinjene prometne povezave in nevarnost zemeljskih plazov. Meteorologi napovedujejo do 500 milimetrov dežja do torka, kar bi lahko sprožilo izjemno nevarne hudourniške poplave, predvsem v goratih in obalnih območjih.

Dež nad stavbami in ulico v mestu Vinh v provinci Nghe An 25. avgusta 2025, preden je tajfun dosegel kopno v Vietnamu.  FOTO: Nhac Nguyen Afp
Dež nad stavbami in ulico v mestu Vinh v provinci Nghe An 25. avgusta 2025, preden je tajfun dosegel kopno v Vietnamu.  FOTO: Nhac Nguyen Afp

Vietnam je ob prihodu najmočnejšega tropskega ciklona letos zaprl šole, letališča in začel množično evakuacijo. Po uradnih podatkih so doslej z obalnih območij umaknili okoli 30.000 ljudi, v pripravljenosti pa je več kot 16.500 vojakov in 107.000 pripadnikov paravojaških enot. Dve letališči sta se zaprli, oblasti pa prebivalce opozarjajo, naj resno jemljejo navodila in ostanejo pripravljeni na morebitne izredne razmere.

Zlomljena veja na športnem igrišču med močnim dežjem in vetrom v mestu Vinh v provinci Nghe. FOTO: Nhac Nguyen Afp
Zlomljena veja na športnem igrišču med močnim dežjem in vetrom v mestu Vinh v provinci Nghe. FOTO: Nhac Nguyen Afp

