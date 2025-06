Dramatični posnetki: pri Zadru tonil katamaran, reševali več deset potnikov (VIDEO)

Reševalna akcija se je zaključila okoli 23. ure, ko so bili vsi potniki evakuirani na trajekt ‘Jadran’. Na krovu je bilo 43 oseb. Katamaran "Melita" v lasti podjetja G&V Line, ki pluje na državni liniji 9406 Zadar – Sali – Zaglav – Bršanj – Zadar, je doživel havarijo v ponedeljek zvečer okoli 22. ure, tik pred vplutjem v pristanišče Zadar, so potrdili v Luški kapitaniji Zadar.

V trup ladje je začelo vdirati morje, na klic na pomoč pa sta se nemudoma odzvala trajekt "Jadran" in čoln Luške kapitanije Zadar, piše Jutarnji list.

(Oglejte si videoposnetek):

Kot je pozno zvečer sporočilo hrvaško Ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo, ki se je sklicevalo na besede kapetana katamarana, je bilo na krovu 38 potnikov in 5 članov posadke.

»V veliki reševalni akciji, v kateri je sodelovalo več plovil, so vse potnike in člane posadke rešili. Potniki in posadka so zapustili ladjo na splavu, ki ga je Luška kapitanija odvlekla do Jadrolinijinega trajekta Jadran. Nato so se nanj vkrcali in pripluli do pristanišča Gaženica,« so sporočili s hrvaškega ministrstva.

Poškodovani katamaran bo odvlekel vlačilec "Reful", da bi preprečilo morebitno potopitev.

Preiskava vzroka havarije še sledi. Iz Policijske uprave Zadar so sporočili, da so okoli 22.20 prejeli obvestilo, da je »morje prodrlo v katamaran«.

Kot je znano, je močno neurje z grmenjem in dežjem zvečer zajelo območje hrvaške Istre, pri čemer je bilo najbolj prizadeto območje Rovinja, kjer so podrta drevesa v kampih poškodovala več ljudi. Na razburkanem morju je trčilo več plovil