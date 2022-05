Dramatični posnetki hudega tornada v Nemčiji: več deset ljudi poškodovanih (VIDEO)

Nemške oblasti so danes sporočile, da je bilo v mestu Paderborn na zahodu države ob divjanju tornada poškodovanih od 30 do 40 ljudi, od tega najmanj deset huje, nastala pa je tudi velika materialna škoda, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Med popoldansko nevihto je nastal tornado in začrtal uničevalno pot od zahoda proti vzhodu skozi središče mesta Paderborn,« je sporočila lokalna policija.

Po ocenah lokalnih uradnikov je nastala milijonska škoda. Na industrijskem območju so se podrle strehe skladišč, pločevina ter izolacijski in drugi materiali pa so bili razmetani kilometre daleč.

Gasilci so medtem poročali tudi o domnevnem tornadu v 35 kilometrov oddaljenem Lippstadtu, ki naj bi prav tako povzročil »resno škodo«. Tiskovni predstavnik lokalnih gasilcev je povedal, da so bile povsod uničene strehe in podrta drevesa.

Zaradi razbitin na tirih je bil prizadet še promet, nekateri vlaki pa so bili preusmerjeni.