Dramatične izpovedi žen ruskih oligarhov: Kadar koli sklenete posel s hudičem, bodo posledice (VIDEO)

Žene bogatih ruskih oligarhov so v novem dokumentarnem filmu Secrets of the Oligarch Wives (2022), ki so ga pripravili pri Paramount+, razkrile temne skrivnosti iz svojega življenja in iskreno povedale, kaj si mislijo o vladavini Vladimirja Putina. Spregovorile so o korupciji v ruski družbi, finančnih goljufijah in strahu pred maščevanjem Putina, za katerega je večina njih zatrdila, da je paranoičen in da povsod vidi izdajo, da nikomur ne odpušča, sledi vsakemu koraku svojih podložnikov in da je bolestno ljubosumen na življenjski slog, ki ga imajo t.i. oligarhi, torej bogati Rusi, z uspešnimi posli v tujini.

Putin bi raje bil oligarh kot predsednik

Daljna sorodnica slavnega ruskega pisatelja Leva Tolstoja, Aleksandra Tolstoj, katere partner je bil Sergey Pugachev, ustanovitelj ruske Mednarodne industrijske banke, meni, da bi bil Putin raje oligarh kot predsednik. Njen mož je bil tesen sodelavec ruskega predsednika, imenovali so ga 'Putinov bankir', a je po obtožbah o poneverbah, za katere je Pugachev trdil, da so mu bile podtaknjene, skupaj z družino pobegnil iz Rusije v London, pozneje pa v Francijo.

Pogodba s hudičem

»Kadar koli sklenete posel s hudičem, bodo posledice. Če se boste igrali s temno stranjo, vas bo ta kasneje preganjala,« je dejala Tatyana Fokina, žena Evgenyja Chichvarkina, moža, ki je ustanovil Euroset, enega največjih ruskih ponudnikov mobilnih telefonov. Fokina, ki trenutno živi v Angliji, pravi, da se ne sme vrniti v svojo domovino. »Odhod v Rusijo bi bil zame zdaj samomor,« je dejala in dodala, da bi zaradi svojih komentarjev zagotovo končala v zaporu.

Ruska mafija in ruska država sta ista stvar

Bill Browder, aktivist in kritik ruskega predsednika, v dokumentarcu pravi: »Ni razlike med ruskim organiziranim kriminalom in rusko vlado. Ruska vlada je pravzaprav organizirana kriminalna organizacija, Vladimir Putin pa je vodja mafije.« Browder je nekoč vodil največji tuji investicijski sklad v Rusiji, nato pa naj bi zaradi poseganja v denarni tok med 'pokvarjenimi birokrati' pristal na Putinovem črnem seznamu, kjer je bil označen kot grožnja nacionalni varnosti. Kot piše portal businessinsider.com, je aprila letos dejal, da bi sankcioniranje oligarhov pred invazijo na Ukrajino imelo veliko večji učinek na Putinova dejanja in da so sankcije prišle prepozno.