Da so razmere v ruski vojski v Ukrajini kaotične, dokazuje vse več posnetkov in izjav obupanih vojakov, ki poročajo, kako se morajo boriti brez ustrezne opreme, orožja in vodstva.

Tako je nedavno ruski vojak razkril, da s sovojaki nočejo ubogati ukazov po kaotični napotitvi v vojno.

Neimenovani moški tako stoji pred skupino vojakov in pravi, da se nočejo boriti zaradi velikih izgub, ki jih je utrpel njihov vod. Vojak je povedal, da je bil rekrutiran v brigado teritorialne obrambe v pokrajini Belgorod, ki meji na Ukrajino, in da je bil do 2. marca poslan v mestu Šebekino.

»Ljudje umirajo. To je popolna katastrofa«

Njegov vod so nato poslali v Doneck, a mu niso povedali, da se bo pridružil jurišni brigadi samooklicane Ljudske republike Doneck.

Dejal je, da so čete premaknili brez kakršnih koli ukazov in jim rekli, naj napadejo vasi brez izvidnic komunikacije ali celo zemljevidov.

Dodal je še: »Ljudje umirajo, to je vse, kar je ostalo od mojega voda. To je popolna katastrofa,« je dejal.

Jih bo Putin slišal?

A to seveda ni edini posnetek, ker se ruski vojaki pritožujejo zaradi grozljivih razmer na fronti.

Prejšnji mesec so naborniki polka 1439 iz pokrajine Irkutsk posneli poziv predsedniku Vladimirju Putinu, v katerem so povedali, da so bili poslani v klavnico, potem ko so jih dali pod poveljstvo separatistov, ki jih podpira Rusija v Donecku.

V začetku tega meseca so se naborniki iz ruske pokrajine Orenburg pritožili, da jih policija v Ljudski republiki Doneck pošilja na fronto kot topovsko hrano.

Eden izmed njih je tako povedal, da njegovi kolegi niso bili usposobljeni za sodelovanje v napadih in so imeli slabo topniško, komunikacijsko in izvidniško podporo.

»Smo v brezizhodnem položaju. Imajo nas za potrošno blago,« je dejal.