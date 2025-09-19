Drama v zraku: helikopter z Donaldom in Melanio Trump prisilno pristal

Predsedniški helikopter z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in njegovo soprogo Melanio je moral nujno pristati zaradi težave s hidravliko. Nesreča se je zgodila na poti iz Chequersa proti londonskemu letališču Stansted.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karolina Livitt je v sporočilu za javnost pojasnila: »Zaradi manjšega hidravličnega problema in iz previdnosti so piloti pristali na lokalnem letališču, preden so dosegli letališče Stansted.«

Dodala je še, da so predsedniški par nato prepeljali z rezervnim helikopterjem in da sta se varno vkrcala na letalo za ZDA.