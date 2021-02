Drama v Vodicah, mladenič grozil s strašnim dejanjem

Mlajši moški je več ur grozil, da se bo vrgel s stavbe v Vodicah na Hrvaškem. Moški se je povzpel na vrh stavbe, motiv za takšno dejanje pa ni znan, je za hrvaške medije povedal predstavnik šibeniške policije.



Mladenič je po poročanju portala Infovodice član navijaške skupine iz Slavonije, ki se je vračala s slavja v Splitu. Ločil se je od skupine, vdrl v bližnjo stavnico, nato pa še v stanovanje na vrhu zgradbe in nato še na vrh stavbe, kjer je grozil, da se bo vrgel v globino.



Drama je trajala več ur, mladenič pa ni hotel sodelovati s policijo in je bil zelo nervozen, predvidevali so, da je pod vplivom drog.



Poleg policije so bili na kraju prisotni tudi gasilci in reševalci.



Drama se je končala okoli 17. ure, ko se je vendarle predal policiji, ki ga je odpeljala na zaslišanje na policijsko postajo.

