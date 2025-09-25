Drama v tej evropski državi: Neidentificirani droni nad štirimi letališči (VIDEO)

Letališče v Aalborgu, mestu na severu Danske, je bilo v sredo v večernih urah zaprto, razlog pa vdor dronov zračni prostor.

Po poročanju danskih medijev so drone opazili tudi nad letališči Esjberg, Skyrdstrup in Senderborg. Tovrstni incidenti so se nadaljevali tudi po tem, ko je bilo letališče v Københavnu v ponedeljek iz istega razloga za štiri ure zaprto, isti dan pa je bil za tri ure zaprt tudi zračni promet v Oslu.

Danska premierka Mette Frederiksen je delovanje dronov v bližini letališča v Koebenhavnu sicer označila za najresnejši napad na dansko kritično infrastrukturo doslej. Danska obveščevalna služba je medtem opozorila, da se država sooča z nevarnostjo sabotaž.

Od takrat so danske in norveške oblasti v tesnem stiku, vendar preiskava še ni potrdila povezave med obema primeroma.

Tiskovni predstavnik letališča Aalborg ni želel komentirati števila prijavljenih dronov, vendar je lokalna policija potrdila, da so jih opazili veliko.

»Dejavnost dronov moti normalno delovanje letališča Aalborg. Zračni promet je zato zaprt in vsi leti so od zdaj naprej odpovedani,« je dejal Jesper Bojgaard, vodja lokalne policije, in dodal, da še naprej spremljajo in nadzorujejo situacijo.

Policija je tudi nakazala, da je še vedno vprašljivo, ali so droni, opaženi nad Aalborgom, povezani s tistimi, ki so jih videli v Københavnu pred dvema dnevoma.