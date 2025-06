Drama v parlamentu! Seje ni bilo, takšna kača jo je preprečila (VIDEO)

V zgornjem domu parlamenta Federacije Bosne in Hercegovine v Sarajevu so danes odpovedali redno sejo, potem ko se je v dvorani pred začetkom zasedanja pojavila kača. Sejo so po navedbah parlamenta preložili, ker niso bili izpolnjeni varnostni pogoji, so navedli lokalni mediji.

»V sejni dvorani, kjer zaseda parlament Federacije BiH, se je pred začetkom zasedanja pojavila kača,« so sporočili iz parlamenta Federacije BiH.

Od pristojnih služb so zahtevali, da temeljito pregledajo prostor in zagotovijo pogoje za varno in nemoteno delovanje zakonodajne oblasti. Pozvali so tudi k podrobni in čim hitrejši preiskavi incidenta.