Drama v New Yorku: tako so reagirale delegacije med govorom Netanjahuja, on zanikal genocid (VIDEO)

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je na 80. zasedanju Generalne skupščine ZN v New Yorku odločno zanikal, da Izrael v Gazi izvaja genocid. Kot »dokaz« je navedel evakuacijske pozive izraelske vojske prebivalcem enklave. »Tisti, ki širijo te laži, niso nič boljši od tistih, ki so v srednjem veku širili neresnične obtožbe proti Judom,« je dejal.

V skoraj 50-minutnem govoru je napad Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023 označil za »največji pokol po holokavstu«. Gibanje je pozval, naj »položi orožje in nemudoma izpusti vse talce«. Talcem je sporočil: »Niti za sekundo vas nismo pozabili … ne bomo mirovali, dokler se vsi ne vrnete domov.«

Kritičen je bil tudi do palestinske uprave, ki jo je označil za »pokvarjeno do obisti«, in do zamisli o ustanovitvi palestinske države: »Izrael ne bo dopustil, da nam vsilite teroristično državo. Ne bomo storili nacionalnega samomora.« Iran je obtožil ogrožanja izraelskega obstoja in razvoja jedrskega orožja, ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu pa se je zahvalil za pomoč pri junijskih napadih na Iran.

Njegov govor so bojkotirale številne delegacije, med njimi po napovedi tudi slovenska. Dvorano je zapustilo več deset diplomatov, a Netanjahuja so ob prihodu nekateri delegati pospremili z aplavzom in vzkliki podpore.

Tudi na omrežju X se vrstijo odzivi, vse od besed podpore do kritik. »Diplomati so med Netanjahujevim govorom zapustili dvorano. Ostale so mu le še prazne stene. Svet ne posluša več izraelske propagande,« je zapisala uporabnica. »V svetu, v katerem je preveč Chamberlainov, je dobro imeti izraelskega Churchilla. Dobro opravljeno, gospod predsednik vlade,« je izraelskega premierja pohvalil nekdo drug.