Drama v Münchnu, avto zapeljal v množico, več ranjenih: »Ljudje sedijo na tleh in jokajo« (FOTO in VIDEO)

Nemška policija je na nogah. V središču Münchna je v skupino stavkajočih trčil avtomobil. Ranjenih je najmanj 20 ljudi, so sporočili gasilci. Policija je voznika pridržala in tiskovni predstavnik policije je sporočil, da trenutno voznik ne predstavlja več nevarnosti.

Okoliščine napada za zdaj niso znane, na kraj dogodka pa so prispeli policisti in vse interventne službe, piše BR24. Župan Münchna Dieter Reiter je sporočil, da so med ranjenimi tudi otroci.

Pri množici ljudi naj bi šlo za udeležence demonstracij stavkajočih v organizaciji sindikata Verdi. Ali je incident povezan s stavko, ni znano.

»Ena oseba leži na ulici, policija je pridržala mladeniča. Ljudje sedijo na tleh in jokajo,« še poročajo.

Neznanec je v protestnike zapeljal z osebnim avtomobilom mini cooper. Voznika so prijeli, prej pa naj bi bilo slišati streljanje, poroča Bild.

Očividci so poročali, da je avto namerno zapeljal v množico. Videli so tudi dva moška, enega naj bi policija ustrelila in pridržala.