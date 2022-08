Drama v Budvi, bolnišnice polne: številni zastrupljeni s hrano, med njimi Slovenci

V obmorskem mestu Budva v Črni gori je prišlo do množične zastrupitve s hrano v eni izmed restavracij, gostje pa so množično poiskali zdravniško pomoč, poročajo tamkajšnji mediji. S težavami sooča 96 turistov, med njimi so večinoma Poljaki, Slovaki in Slovenci. Pomoči potrebnim so nudil zdravniško pomoč in jih namestili v bolnišnice v Kotorju, Baru in v Cetinjah.

Turisti so se zastrupili s hrano in vsi so obiskali isto restavracijo. Za portal Dan so za zdaj uradno le povedali, da so v bolnišnici v Kotorju sprejeli veliko število turistov s trebušnimi težavami.

»Sinoči okoli 22. ure smo v kotorsko bolnišnico sprejeli 30 oseb, med njimi dva otroka, stara 15 in 16 let. V bolnišnico so jih pripeljali z akutnim sindromom bruhanja. Vse smo pregledali, naredili laboratorijsko analizo, jih zadržali preko noči, in smo jih danes okoli 11. ure odpustili v domačo oskrbo,«je za portal Dan povedal direktor kotorske bolnice Davor Kumburović.