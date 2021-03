Drama v Beli hiši: Bidnov pes ugriznil stražarja

Pasje idile v Beli hiši je, kot kaže, že konec. Predsednikov mlajši nemški ovčar naj bi namreč ugriznil enega od članov varnostne ekipe prvega moža ZDA, zato se je s starejšim Champom moral vrniti v svoj nekdanji dom v Wilmington v zvezni državi Delaware.



Joe in Jill Biden sta zdaj triletnega Majorja posvojila leta 2018. Kuža se je menda odlično ujel s starejšim Champom, ki jih zdaj šteje slabih trinajst, priljubljena zakonca pa sta mu vrata svojega doma odprla leta 2008, ko je bil še mladič. A starejši nemški ovčar je v jeseni življenja že precej umirjen in zaradi zahtevne ter odmevne kariere svojega gospodarja vajen gneče, spoznavanja ljudi, ovohavanja nove okolice in tudi Bele hiše, ki jo je osvojil že v času, ko je bil Biden podpredsednik pri Baracku Obami. Champ je tako pravo nasprotje mladega in zelo živahnega Majorja, ki je menda delal osebju sive lase vse od selitve v Belo hišo: težko ukrotljivi nemški ovčar pa ni le skakal po prepovedanih sedežnih garniturah, temveč je že večkrat pokazal zobe svojim sprehajalcem in drugim skrbnikom, z laježem in renčanjem je že marsikomu nagnal strah v kosti. Kot kaže, pa mu še najmanj dišijo varnostniki; morda zato, ker so nenehno tik za petami njegovemu gospodarju in mu sledijo povsod, kamor on sam ne sme, sklepajo poznavalci, pa tudi sicer napetosti vsakdana v Beli hiši pač niso primerne za vsakega psa, poudarjajo.



Usodnega dne je tako Major zasadil zobe v enega od telesnih stražarjev, poročajo ameriški mediji, podrobnosti incidenta niso znane.



Vsekakor pa so znane posledice, kajti štirinožna prebivalca Bele hiše sta po komaj dobrem mesecu dni morala nemudoma pobrati šila in kopita ter se vrniti v družinsko domovanje Bidnovih v Delaware, kamor se redno vrača tudi prva dama. Ta je pred časom priznala, da ji skrb za psa vzame veliko časa, predvsem Major naj bi se težko prilagajal na novi dom; južna trata, ki jo imajo pasji prebivalci Bele hiše na razpolago, mu je ponujala obilo priložnosti za rekreacijo in igro, a tam naj bi bil na očeh radovednih in pogosto nadležnih sprehajalcev ter opazovalcev, je potožila.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: