Drama pri naših sosedih: razkrito, kakšna sporočila Berlusconi pošilja Putinu

Nekdanji italijanski premier Silvio Berlusconi je v torek povzročil razburjenje zaradi komentarjev o odnosih z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. V pogovoru s člani svoje poslanske skupine Naprej Italija je dejal, da je znova v stiku s Putinom in da ga ima ruski predsednik za enega od svojih petih resničnih prijateljev.

»Znova sem v stikih s Putinom, kar pogosto,« je dejal Berlusconi na skrivaj posnetem posnetku, ki ga je objavila agencija LaPresse, in dodal, da mu je ruski predsednik za rojstni dan –Berlusconi ga je praznoval konec septembra – poslal 20 steklenic vodke in prisrčno pismo, sam pa mu je odgovoril s steklenicami italijanskega vina in prav tako prisrčnim pismom.

Ruski ministri pravijo, da je Zahod že v vojni

Berlusconijevi sodelavci, tudi najverjetnejši prihodnji zunanji minister Antonio Tajani, so izjave naprej označili za stare zgodbe, vendar pa je na posnetku slišati, da 86-letni Berlusconi govori o tem, da ruski ministri pravijo, da je Zahod že v vojni z Rusijo, saj daje Ukrajini orožje in denar.

Zvečer so nato iz stranke Naprej Italija sporočili, da stališče Berlusconija o vojni v Ukrajini ostaja skladno s stališčem Evrope in ZDA, poročajo tuje tiskovne agencije.