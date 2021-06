Drama pred parcelo: kmetu zaprl pot, konec je bil brutalen (VIDEO)

Motenje posesti oziroma celo oviranje dostopa do lastne zemlje ima lahko hude posledice. Tako je v ZDA nek moški kmetu z vozilom onemogočil dostop do parcele, kar se zanj ni dobro končalo.



Kmet je za odstranitev ovire uporabil strojno mehanizacijo in na brutalen način rešil težave z dostopom do svoje zemlje.



Poglejte dramatično dogajanje.





Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: