Drama nad Atlantikom! Skušali so se izogniti slabemu vremenu, letalo padlo v močno turbulenco, več ljudi poškodovanih

Na letu nemške družbe Lufthansa iz Buenos Airesa v Frankfurt je bilo zaradi močne turbulence nad Atlantikom poškodovanih 11 ljudi, je danes sporočila nemška letalska družba. Pet potnikov in šest članov posadke je večinoma utrpelo lažje poškodbe.

Letalo Boeing 747-8 je iz argentinske prestolnice letelo proti največjemu mestu nemške zvezne dežele Hessen, ko ga je nad Atlantskim oceanom zajela močna turbulenca. »Na žalost je pet potnikov in šest članov posadke utrpelo večinoma lažje poškodbe,« je sporočila tiskovna predstavnica Lufthanse. Dodala je, da so poškodovane oskrbeli nemudoma po jutranjem pristanku letala, na katerem je bilo skupno 329 potnikov in 19 članov posadke.

Boeing se je povzpel na višino 10.000 metrov, piloti pa so se skušali izogniti slabim vremenskim razmeram in se povzpeli na višino, višjo od 10.600 metrov, je navedel Mirror.