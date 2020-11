Drama na priljubljeni plaži: poglejte trenutek, ko je zavladala panika (VIDEO)

Na turistično obljudeni plaži na kanarskem otoku La Gomera se je v nedeljo dogajala prava drama. Sredi dneva se je velik del klifa zrušil in zgrmel na plažo in v morje. Grozljivi trenutek so ujele številne kamere prisotnih, na posnetkih pa je slišati kričanje prestrašenih ljudi.Oblak prahu, ki se je dvignil, je bil viden več kilometrov daleč, poročajo španski mediji. Na prizorišče je kmalu prišel helikopter, ki je rešil sedem ljudi, ujetih za plazom.Španske oblasti so zaradi strahu, da je pod plazom morda kdo ujet, na otoku razglasile izredne razmere, plažo pa so takoj zaprli. Verjetnost, da je plaz koga pokopal pod seboj, je sicer majhna, saj je bilo jasno, da se nekaj pripravlja, ko se je začel iz klifa na nekaterih mestih dvigati prah, zato so se ljudje umaknili na varno.