Drama na nebu: Lufthansino letalo razglasilo izredne razmere in zasilno pristalo

Airbus A321 NEO nemškega prevoznika Lufthansa je na poletu iz Tel Aviva v Frankfurt zahteval preusmeritev v Zagreb zaradi okvare motorja.

Kot navaja AvioRadar, se je na višini 11.000 metrov motor številka dve na desnem krilu letala pokvaril in prenehal delovati.

Posadka letala je razglasila izredne razmere v zračnem prostoru Bosne in Hercegovine in zahtevala preusmeritev v Zagreb. Na zagrebškem letališču je varno pristalo ob 7.43, kjer so ga pričakale reševalne službe, a njihovo posredovanje ni bilo potrebno.